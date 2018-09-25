Украинцы могут остаться без тепла

Бойко: Отопительный сезон на Украине под угрозой срыва

Такое заявление сопредседатель «Оппозиционного блока» Юрий Бойко сделал во время посещения предприятия «Харьковгаз»

Его слова приводит во вторник, 25 сентября, официальный сайт партии.

«Мы приехали сюда посмотреть, как начинается отопительный сезон по стране, но разговор перешел в другую плоскость. Потому что когда у людей, которые занимаются очень ответственной работой — обслуживанием технически опасного оборудования — зарплата 4-5 тыс. гривен, это просто позор, это опасно для страны. Я еще раз убедился в цинизме руководства государства, руководителей «Нефтегаза», которые себе ежемесячно выплачивают 3-5 млн гривен зарплаты, а также миллиардные премии, и при этом люди, которые заняты на ответственном производстве, получают такую ​​маленькую зарплату, которой не хватает даже на самое необходимое», — сказал политик.

Бойко отметил, что с таким отношением государства к специалистам их скоро вообще не останется на Украине.

«Есть нехватка кадров, люди уезжают из страны и находят работу за рубежом. Это значит, что технологически опасная отрасль остается без профессионалов. Это очень опасно. И мы считаем, что отопительный сезон и из-за тарифов, и из-за технических вещей, как и в прошлом году, будет очень проблематичным. Это отсутствие государственной политики по отношению к реальному сектору экономики, что очень четко видно на этом примере», — подчеркнул он.

Ранее Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» сообщила о повышении с октября цены на газ для промышленности почти на 10%.

Пресс-служба «Нафтогаза» уточнила, что новые цены на природный газ из ресурса компании дифференцированы в зависимости от объемов закупки и условий оплаты. В зависимости от этих показателей, «Нафтогаз» предлагает газ по цене 11 199 грн — 12 155 грн ($399 — 433 по текущему официальному курсу) за тысячу кубометров без НДС.

Кроме того, сообщалось, что с сентября госкомпания скорректировала цены на газ для хозяйствующих субъектов, увеличив стоимость на 20%.