В Пентагоне назвали Идлиб «осиным гнездом» террористов

Сирийская провинция Идлиб стала «осиным гнездом» сразу нескольких террористических организаций, заявил помощник министра обороны по вопросам международной безопасности в Пентагоне Роберт Карем.

Об этом он рассказал во время выступления перед комитетом палаты представителей США по вооружённым силам.

«Нет никаких сомнений в том, что Идлиб стал осиным гнездом многочисленных террористических организаций», — заявил Карем.

По его словам, в сложившейся ситуации «виноват подход Сирии и России к установлению контроля на сирийской территории». Карем считает, что именно из-за «зон деэскалации и локальных переговоров» Идлиб стал «местом свалки» боевиков, «куда террористы имели свободный проход».