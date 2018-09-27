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В Пентагоне назвали Идлиб «осиным гнездом» террористов
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В Пентагоне назвали Идлиб «осиным гнездом» террористов 

RT на русском + ещё 15 12 часов назад
Фото: Reuters
Сирийская провинция Идлиб стала «осиным гнездом» сразу нескольких террористических организаций, заявил помощник министра обороны по вопросам международной безопасности в Пентагоне Роберт Карем.
Об этом он рассказал во время выступления перед комитетом палаты представителей США по вооружённым силам.
«Нет никаких сомнений в том, что Идлиб стал осиным гнездом многочисленных террористических организаций», — заявил Карем.
По его словам, в сложившейся ситуации «виноват подход Сирии и России к установлению контроля на сирийской территории». Карем считает, что именно из-за «зон деэскалации и локальных переговоров» Идлиб стал «местом свалки» боевиков, «куда террористы имели свободный проход».
Ранее Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что выполнение договорённостей между президентами России и Турции Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом по сирийской провинции Идлиб позволит спасти 3 млн жизней.
В Госдепе США приветствовали усилия России и Турции по созданию демилитаризованной зоны в Идлибе.
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