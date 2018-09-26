Трамп неожиданно поблагодарил Россию за Идлиб

Трамп поблагодарил Россию и Иран за «замедление» военных действий в Идлибе

«Хотел бы поблагодарить Иран, Россию, Сирию за то, что в связи с настоятельной просьбой с моей стороны они существенно замедлили атаку в отношении провинции Идлиб и 3 млн людей, которые живут там для того, чтобы добраться до 35 тыс. террористов, на которых они нацелены», — сказал он.

При этом он отметил, что нужно бороться с терроризмом, но «проявлять сдержанность».

Он также поблагодарил Турцию за проведение переговоров «для обеспечения сдержанности».

Ранее Трамп на заседании 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН призвал добиться деэскалация военного конфликта в Сирии.

21 сентября турецкие и российские военные определили границы демилитаризованной зоны в Идлибе.