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Трамп неожиданно поблагодарил Россию за Идлиб
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Трамп поблагодарил Россию и Иран за «замедление» военных действий в Идлибе 

RT на русском 24 минуты назад
Фото: Reuters
Американский лидер Дональд Трамп на заседании СБ ООН поблагодарил Россию, Иран и Сирию за «замедление» военных действий в Идлибе.
«Хотел бы поблагодарить Иран, Россию, Сирию за то, что в связи с настоятельной просьбой с моей стороны они существенно замедлили атаку в отношении провинции Идлиб и 3 млн людей, которые живут там для того, чтобы добраться до 35 тыс. террористов, на которых они нацелены», — сказал он.
При этом он отметил, что нужно бороться с терроризмом, но «проявлять сдержанность».
Он также поблагодарил Турцию за проведение переговоров «для обеспечения сдержанности».
Ранее Трамп на заседании 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН призвал добиться деэскалация военного конфликта в Сирии.
21 сентября турецкие и российские военные определили границы демилитаризованной зоны в Идлибе.
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