Глава Косово похвастался встречей с Трампом

Президент самопровозглашенной республики Косово Хашим Тачи разместил в среду в Facebook фотографию со встречи с президентом США Дональдом Трампом и поблагодарил Вашингтон за "дружбу".

Делегация самопровозглашенного Косово в составе президента, премьера Рамуша Харадиная и главы МИД Бехджета Пацолли находится в эти дни Нью-Йорке . Несмотря на то, что Приштина не является членом ООН , косовско-албанские руководители во время Генеральной Ассамблеи организации проводят рабочие встречи. Харадинай и Тачи на днях имели разговор с председателем Евросовета Дональдом Туском.

На опубликованной в среду фотографии с Трампом косовский лидер стоит с женой Люмнией, а президент США — со своей супругой Меланьей.

"Да благословит Господь Соединенные Штаты Америки и вечную дружбу между нашими народами", — написал Тачи в социальной сети, не сообщив подробностей или содержания разговора.

Ни один важный вопрос для самопровозглашенного Косово, начиная от парламентских выборов, разграничения с Черногорией, диалога Белграда и Приштины в Брюсселе до внутриполитических конфликтов и борьбы с криминалом и коррупцией, не обходился без внимания и советов посла США.

В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово и армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Югославии (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО . В марте 2004 года косовские албанцы устроили погромы, которые привели к массовому отселению сербов из края и уничтожению многочисленных памятников их истории и культуры.

Косовско-албанские структуры в Приштине в феврале 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Израиль, Иран, Испания, Греция и ряд других государств.