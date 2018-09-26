Ещё
Глава Косово похвастался встречей с Трампом
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Глава Косово похвастался встречей с Трампом 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Президент самопровозглашенной республики Косово Хашим Тачи разместил в среду в Facebook фотографию со встречи с президентом США Дональдом Трампом и поблагодарил Вашингтон за "дружбу".
Делегация самопровозглашенного Косово в составе президента, премьера Рамуша Харадиная и главы МИД Бехджета Пацолли находится в эти дни Нью-Йорке. Несмотря на то, что Приштина не является членом ООН, косовско-албанские руководители во время Генеральной Ассамблеи организации проводят рабочие встречи. Харадинай и Тачи на днях имели разговор с председателем Евросовета Дональдом Туском.
На опубликованной в среду фотографии с Трампом косовский лидер стоит с женой Люмнией, а президент США — со своей супругой Меланьей.
"Да благословит Господь Соединенные Штаты Америки и вечную дружбу между нашими народами", — написал Тачи в социальной сети, не сообщив подробностей или содержания разговора.
Ни один важный вопрос для самопровозглашенного Косово, начиная от парламентских выборов, разграничения с Черногорией, диалога Белграда и Приштины в Брюсселе до внутриполитических конфликтов и борьбы с криминалом и коррупцией, не обходился без внимания и советов посла США.
В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово и армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Югославии (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. В марте 2004 года косовские албанцы устроили погромы, которые привели к массовому отселению сербов из края и уничтожению многочисленных памятников их истории и культуры.
Косовско-албанские структуры в Приштине в феврале 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Израиль, Иран, Испания, Греция и ряд других государств.
Последние новости
"Шут гороховый": в Сети посмеялись над "потерявшемся" в ООН Порошенко Ученые открыли орган, молодеющий при наступлении старости Катастрофа: американские фермеры массово банкротятся из-за России
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украинские и российские военные сцепились под Крымским мостом207
Трагедия с Ил-20 по-новому отозвалась Израилю371
Путин провел двойное увольнение86
Раскрыто место военной операции НАТО против РФ26
США «расчистят» небо над Украиной145
Видео
01:36
Мощный взрыв в Чечне попал на видео
Пожары Происшествия
05:22
Акцию против раздвинутых ног раскритиковали в сети
Общество
01:40
Украинские и российские военные сцепились под Крымским мостом
Армия Войска
04:52
Раскрыто место военной операции НАТО против РФ
Прибалтика Армия
00:52
США «расчистят» небо над Украиной
Украина Армия
03:32
Трагедия с Ил-20 по-новому отозвалась Израилю
В мире Общество
05:32
На траулере в Охотском море произошло ЧП
Происшествия
01:37
Доренко оскорбил Голикову
Общество Другое
00:49
Стало известно о новой инициативе Франции против РФ
В мире
02:17
Пленник «Пятерочки» рассказал о пытке
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение