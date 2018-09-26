В США пожаловались на Россию

Помпео: Россия пытается «осложнить жизнь» американцам

Американский госсекретарь Майк Помпео заявил, что российская сторона пытается "осложнить жизнь" жителей США . Об этом сообщает CBS News.

По его словам, в настоящее время правительство США "оказывает сопротивление" России сильнее, чем когда-либо.

Он также добавил, что Вашингтон принимает все меры для недопущения "вмешательства" в предстоящие выборы в конгресс США.

Помпео подчеркнул, что Россия якобы прилагает все усилия для того, чтобы "осложнить жизнь" жителям США.

Ранее Помпео заявил, что Россия "не приносит пользу" ни на Украине, ни в Сирии.