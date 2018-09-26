Ещё
В США пожаловались на Россию
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Помпео: Россия пытается «осложнить жизнь» американцам 

Газета.Ru + ещё 3 1 час назад
Фото: Reuters
Американский госсекретарь Майк Помпео заявил, что российская сторона пытается "осложнить жизнь" жителей США. Об этом сообщает CBS News.
По его словам, в настоящее время правительство США "оказывает сопротивление" России сильнее, чем когда-либо.
Он также добавил, что Вашингтон принимает все меры для недопущения "вмешательства" в предстоящие выборы в конгресс США.
Помпео подчеркнул, что Россия якобы прилагает все усилия для того, чтобы "осложнить жизнь" жителям США.
Ранее Помпео заявил, что Россия "не приносит пользу" ни на Украине, ни в Сирии.
Газета.Ru: последние новости
Помпео назвал сроки второй встречи Трампа и Ким Чен Ына Порошенко назвал Украину самой большой православной страной Европы Швейцарская полиция видит в Абрамовиче угрозу для безопасности страны
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США «расчистят» небо над Украиной170
Трагедия с Ил-20 по-новому отозвалась Израилю111
Раскрыто место военной операции НАТО против РФ8
Названа дата начала настоящей зимы в Москве79
Семейная пара сделала ремонт за счет рабов и пожалела3
Видео
01:36
Мощный взрыв на автозаправке в Чечне попал на видео
Пожары
05:22
Акцию против раздвинутых ног раскритиковали в сети
Общество Другое
04:52
Раскрыто место военной операции НАТО против РФ
Прибалтика Армия
00:52
США «расчистят» небо над Украиной
Украина Армия
03:32
Трагедия с Ил-20 по-новому отозвалась Израилю
В мире Общество
05:32
На траулере в Охотском море произошло ЧП
Происшествия
01:37
Доренко оскорбил Голикову
Общество Другое
00:49
Стало известно о новой инициативе Франции против РФ
В мире
02:17
Пленник «Пятерочки» рассказал о пытке
Происшествия
04:17
Депутаты пришли в Госдуму в футболках и пожалели
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение