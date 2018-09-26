Латвийский подарок Папе Римскому высмеяли в соцсетях

Подарок, который преподнесли Папе Римскому во время визита в Латвию , подвергся язвительным насмешкам пользователей соцсетей. Соседняя Эстония обошла Латвию даже в таком деликатном деле, как подарки высогкопоставленным гостям, сокрушались они.

Как сообщает Sputnik Латвия, объектом насмешек стала пара носков небесно-голубого цвета, связанных латвийской рукодельницей из Прейли для Папы Римского. Всего латвийцы связали для Франциска Первого 118 пар носков и десять пар варежек.

Таллине понтифик из рук президента Керсти Кальюлайд получил специальное удостоверение э-резидента Эстонской Республики. Латвийские пользователи соцсетей сочли, что подарок эстонцев будет больше способствовать продвижению имиджа страны.

"Последний эстонский подарок понтифику подтвердил старую истину", — написал в Twitter Нормундс Бергс, — "Если в мире изобретут что-то новое, эстонцы подключат это к э-управлению, а латыши сделают из дерева". Pēdējā igauņu dāvana pāvestam tikai apstiprina veco patiesību. Tā nu tas ir. pic.twitter.com/STRyEYN0W3— Normunds Bergs (@normundsbergs) 25 сентября 2018 г.

Большинство подписчиков согласились с тем, что эстонцы, как всегда, оказались расторопнее и латвийцам еще есть чему поучиться у своих соседей.

В 2014 году Эстония стала первой страной в мире, предлагающей иностранцам услугу виртуального резидентства. Э-резидентство предлагает гражданам иностранного государства защищенный доступ ко всем электронным услугам, существующим в Эстонии.