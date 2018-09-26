«Спастись будет невозможно». Эксперт о планах по созданию базы США в Польше

По его словам, подобный шаг означал бы, что "США и их союзники фактически окончательно переходят на схемы обеспечения безопасности времен холодной войны".

При этом Грушко отметил, что размещение военной базы США в Польше будет означать разрушение Основополагающего акта Россия-НАТО, прямо запрещающего подобные шаги.

Дипломат предупредил, что появление этой базы вынудит Москву принять ряд "дополнительных военно-технических мер предосторожности", которые надежно обеспечат безопасность России в новых условиях.

"У нас есть различные возможности, в том числе незатратные, как укрепить нашу безопасность", — добавил замминистра, подчеркнув, что размещение базы будет шагом, "который идет вразрез с интересами общеевропейской безопасности".

"Никаких иллюзий не должно быть: создание такой базы вблизи наших рубежей предназначено для проецирования силы в сторону российской границы", — резюмировал замглавы МИД России, отметив, что Москва "не уходит от диалога".

Военный эксперт, руководитель Центра изучения общественных прикладных проблем национальной безопасности, полковник в отставке Александр Жилин в эфире радио Sputnik высказал мнение о том, как появление новой военной базы скажется на ситуации в регионе.

"Мы уже неоднократно говорили, что, размещая военные объекты на территории восточноевропейских стран, США обнуляют их национальную безопасность. Польская власть вынуждает РФ сделать корректировку. Поскольку подлетное время ударных ракет сводится до минимума, мы вынуждены будем внести Польшу в список стран, по которым в случае крайней угрозы будет нанесен упреждающий удар. Кто выигрывает от этого? Американская военщина. И абсолютно проигрывает каждый поляк, включая президента Польши — спастись будет невозможно. Фактически речь идет о том, что американцы размещают свои военные объекты под прикрытием гражданского населения тех стран, куда они суют свой нос. Хорошо бы, чтобы страны Восточной Европы, наконец, включили голову. Иначе может создаться критическая ситуация, когда заработает военная машина США. Трагедия в том, что эту машину очень легко запустить, но невозможно остановить", — сказал Александр Жилин.

По его словам, планами США усилить военное присутствие в Восточной Европе недовольны и в ЕС

"Планы разместить американскую базу в Польше, конечно, направлены против России. Но не только. Почему, скажем, Германия и Франция так неоднозначно относятся к этому проекту? Потому что налицо попытка разыграть другую карту в Европе. США делают ставку на Польшу как на страну, способную при определенной поддержке США бросить вызов странам — традиционным лидерам Европы. Это отвечает их извечному принципу "разделяй и властвуй". Если руководители ведущих европейских стран не предпримут соответствующие меры, не поставят вопрос ребром, в том числе в НАТО, то они получат огромное количество неприятностей", — отметил Александр Жилин.