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Боевики в Идлибе отступают из демилитаризованной зоны
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Боевики в Идлибе начали отступление из демилитаризованной зоны 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Reuters
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что радикальные группировки, находящиеся на территории, где будет создана демилитаризованная зона в Идлибе, начали отступление в неизвестном направлении. Об этом сообщает Al Masdar News.
Эрдоган не уточнил, какие именно вооруженные формирования отступают и о какой части демилитаризованной зоны идет речь.
Как пишет Al Masdar News, ранее на этой неделе стало известно, что связанная с «Аль-Каидой» (запрещена в России) группировка «Хуррас ад-Дин», контролирующая часть территории Идлиба, отказалась разоружаться на предложенных Турцией условиях. Боевики «Джебхат-ан-Нусры» (отделение «Аль-Каиды» в Сирии, запрещена в России) и «Туркестанской исламской партии» (джихадистская группировка, в основном состоящая из наемников-уйгуров — прим. «Ленты.ру») также не стали поддерживать инициативу, предложенную Москвой и Анкарой.
7 сентября президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган пришли к соглашению о создании в Идлибе демилитаризованной зоны глубиной 15-20 километров. Эту территорию будут патрулировать турецкие войска и российская военная полиция. Джихадистам предлагается сдать оружие, технику и распустить всех иностранных наемников. К 10 октября Анкара планирует разоружить все находящиеся на этой территории бандформирования.
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