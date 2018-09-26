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В соцсетях высмеяли «потерявшегося» Порошенко
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«Шут гороховый»: в соцсетях высмеяли «потерявшегося» Порошенко 

РИА Новости 26 минут назад
Фото: © AFP 2018 / Andrej Isakovic
Пользователи соцсетей высмеяли президента Украины Петра Порошенко, который едва не зашел в комнату российской делегации в ООН.
Проходя по коридору в кулуарах ООН, Порошенко встретил журналистов из России, и пытаясь избежать общения с ними, скрылся за дверями комнаты, расположенной по соседству с помещением российской делегации.
При этом по данным СМИ, украинский лидер все же зашел в переговорную. Войдя в комнату, Порошенко огляделся, осознав, что попал не туда, через 15 секунд вышел и направился в зал заседаний. По информации изданий, глава МИД России Сергей Лавров коротко прокомментировал появление Петра Порошенко фразой "наверное, с туалетом перепутал".
Многие пользователи соцсетей удивились такому поведению, предположив, что в трезвом состоянии подобную ошибку совершить трудно. Кроме того, они вспомнили предыдущие случаи странного поведения украинского президента на публике, после которых общественность стала подозревать его в злоупотреблении алкоголем.
"Порошенко по ошибке ворвался в переговорную Лаврова в ООН. — Пытался найти укромный уголок чтоб накатить?", — отметил @elkis_07.
"Лавров отреагировал на неожиданный визит Порошенко. Надо было ему стакан горилки предложить выпить", — рекомендовал @Alexand27387795.
Некоторые выказали уверенность, что подобного рода случайности имеют под собой "скрытый смысл".
"Из 200 стран ошибочно зайти в российскую! ошибочно так зайти невозможно!", — написал @evilkiller107.
"Порошенко подсознательно тянется к России…", — отметил @ibzasek.
Кроме того, в комментариях отметили, что шутка Лаврова намекала на привычку украинских политиков караулить у туалета своих американских коллег. В частности, пользователи вспомнили сообщения СМИ о том, как во время своего визита в США лидер украинской оппозиционной партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко ожидала встречи с президентом США Дональдом Трампом возле уборной.
"Дежурил у двери в туалет Д. Трампа, как было с Тимошенко, а попал к "российскому агрессору"! Опять не покатило с дипломатией…", — поиронизировал @ivanovapli.
"Решил подождать Трампа)))))))))" — написал @RUvTX7HpY8U6wjJ.
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