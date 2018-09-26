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США пригрозили ЕС за попытку обойти санкции
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США пригрозили Евросоюзу за попытку обойти санкции 

Lenta.ru 19 минут назад
Фото: ABACAPRESS / «Коммерсантъ»
США не позволят Евросоюзу или кому-то еще обойти санкции против Ирана, передает Reuters слова советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона.
Как он заявил, США будут «агрессивно и непоколебимо» продолжать экономическое давление на Тегеран. «Европейский союз силен в риторике, но слаб в выполнении своих заявлений», — заявил Болтон. Он добавил, что Вашингтон будет пристально следить за развитием событий.
Кроме того, Болтон заявил, что уже к 4 ноября продажи иранской нефти упадут до нуля (санкции против страны вступают в силу 5 ноября).
Ранее в сентября Евросоюз заявил о планах по созданию финансового механизма для расчетов с Ираном в обход санкций США. Для этого планируется создать юридическое лицо, которое позволит европейским компаниям проводить в Иран платежи в соответствии с европейскими законами. Компаниям, которые продолжат таким образом сотрудничать с Ираном, была обещана защита от вторичных санкций.
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