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Пашинян предостерег от нового геноцида армян
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Пашинян предостерег от нового геноцида армян 

Lenta.ru + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
Возвращение Азербайджану контроля над Нагорным Карабахом может привести к новому геноциду армянского народа. С таким заявлением выступил премьер-министр Армении Никол Пашинян, передает PanARMENIAN.
«Азербайджан по любому поводу заявляет, что Карабах должен быть его частью. При этом заявляет, что не будет вести переговоры с Нагорным Карабахом. Проблема в том, как Азербайджан может претендовать на Карабах, не желая даже говорить с ним. Это возможно? Это возможно лишь в том случае, если власти Азербайджана интересует не народ, а исключительно территория», — сказал Пашинян.
Премьер подчеркнул, что статус и безопасность непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР) будут исключительным приоритетом Еревана в переговорном процессе с Баку. Кроме того, Пашинян добавил, что намерения властей Азербайджана заключаются в «очистке» Карабаха от армян. «Это дает Нагорному Карабаху право говорить, что войти в состав Азербайджана для него будет означать полное уничтожение. Следовательно, Карабах не должен быть в составе Азербайджана, если кто-то не желает позволить произойти новому геноциду армянского народа», — указал он.
По его мнению, любая попытка решить конфликт военным путем является прямой угрозой безопасности региона, демократии и правам человека. Пашинян убежден, что Баку должен «изменить свое неуважительное отношение к переговорам, полностью отказаться от идеи военного решения проблемы и выполнить все предыдущие договоренности».
Нагорный Карабах, населенный преимущественно этническими армянами, провозгласил независимость от Азербайджана в 1991 году. Баку попытался вернуть регион под свой контроль посредством силовой операции, но потерпел неудачу. В 1994-м Азербайджан, Армения и Нагорно-Карабахская Республика подписали при посредничестве России Бишкекский протокол о перемирии.
Геноцид армян — систематическое уничтожение этнических армян на территории Османской империи во время и после Первой мировой войны. По разным данным, в результате действий турецких властей в те годы погибли от 800 тысяч до 1,5 миллиона армян. Власти Германии, Аргентины, Бельгии, Канады, Италии, Уругвая и России признают геноцид. В некоторых государствах, в том числе Франции и Швейцарии, его отрицание преследуется в уголовном порядке.
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