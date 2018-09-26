Ещё
Госпитализирован второй кандидат в президенты Бразилии
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Бразилии госпитализировали кандидата в президенты 

РИА Новости + ещё 2 25 минут назад
Фото: РИА Новости
Третий по популярности кандидат в президенты Бразилии от Демократической рабочей партии Сиру Гомес во вторник госпитализирован из-за ухудшения самочувствия.
Как сообщает канал Globo, Гомес почувствовал дискомфорт в области мочевого пузыря и был доставлен в Сирийско-Ливанский госпиталь в Сан-Паулу. В его предвыборном штабе сообщили, что кандидат прошел томографию и останется в больнице несколько часов.
В больнице пока остается и раненный ножом кандидат в президенты Бразилии Жаир Болсонару. Он был ранен во время предвыборного митинга в городе Жуиз-ди-Фору штата Минас-Жерайс. Нападавшего задержали.
По последним данным Бразильского института общественного мнения и статистики, кандидат от правоцентристской Социально-либеральной партии Болсонару лидирует в опросах граждан с 28% поддержки перед первым туром выборов. На втором месте идет Фернанду Аддад от Партии трудящихся с 22% голосов. На третьей позиции по популярности среди избирателей — Сиру Гомес (11%).
Если ни один кандидат не наберет абсолютного большинства голосов в первом туре 7 октября, то 28 октября состоится второй тур голосования, в который выйдут два кандидата, получившие больше всего бюллетеней.
Последние новости
"Нас ждет кошмар?": израильские СМИ — о поставке С-300 Сирии Воссоздана "смертельная спираль" пропавшего рейса MH370 СМИ США: ВМС Украины в Азовском море погибнут за считаные минуты
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«С туалетом перепутал»: Порошенко случайно зашел к Лаврову53
Доклад о жизни крымчан шокировал ООН600
На Украине развеяли миф о «самой сильной армии»15
Украинский дипломат угрожал представителю Крыма в ООН216
Осужденного за мак пенсионера хотят засудить по новой104
Видео
05:22
Акцию против раздвинутых ног раскритиковали в сети
Общество
00:49
Стало известно о новой инициативе Франции против РФ
В мире
03:32
Представлены новые данные о крушении Ил-20
Армия Ближний Восток
01:40
Кремль объяснил поставку С-300 в Сирию
Политика
04:08
Названы суммы пожертвований звезд для Фриске
Шоу-бизнес
03:07
Березин рассказал о завещании Кобзона
Шоу-бизнес
00:21
Во Владивостоке лев прокатился в автомобиле
Общество
04:23
Найдена замена Кобзону
Политика Общество
03:51
Отец Фриске переписал все жилье
Шоу-бизнес Другое
03:58
В Кремле высказались о наказании ЛДПР и КПРФ
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение