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«С туалетом перепутал»: Порошенко зашел к Лаврову
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«С туалетом перепутал»: Порошенко случайно зашел к Лаврову 

Рамблер + ещё 43 1 час назад
Глава МИД России Сергей Лавров пошутил про президента Украины Петра Порошенко, который ошибся дверью на сессии Генассамблеи ООН. Об этом сообщает «Коммерсант».
Порошенко случайно зашел в помещение российской делегации, отведенное под переговоры Лаврова.
«Наверное, с туалетом перепутал», — так российский министр прокомментировал появление украинского президента.
По данным «Коммерсанта», Порошенко направлялся на мероприятие высокого уровня «Действия в поддержку миротворчества».
Российские журналисты попытались задать вопросы украинскому лидеру, но он отказался отвечать, назвав их фейк-ньюс.
В ходе 73-й сессии Генассамблеи ООН, проходящей в Нью-Йорке, Порошенко обсудил с лидерами стран ЕС активизацию усилий по развертыванию миротворческой миссии ООН в Донбассе.
В среду, 26 сентября, Порошенко представит на заседании Генассамблеи новую резолюцию по Крыму.
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