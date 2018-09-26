«С туалетом перепутал»: Порошенко зашел к Лаврову

Глава МИД России Сергей Лавров пошутил про президента Украины Петра Порошенко, который ошибся дверью на сессии Генассамблеи ООН. Об этом сообщает «Коммерсант».
Порошенко случайно зашел в помещение российской делегации, отведенное под переговоры Лаврова.
«Наверное, с туалетом перепутал», — так российский министр прокомментировал появление украинского президента.
По данным «Коммерсанта», Порошенко направлялся на мероприятие высокого уровня «Действия в поддержку миротворчества».
Российские журналисты попытались задать вопросы украинскому лидеру, но он отказался отвечать, назвав их фейк-ньюс.
В ходе 73-й сессии Генассамблеи ООН, проходящей в Нью-Йорке, Порошенко обсудил с лидерами стран ЕС активизацию усилий по развертыванию миротворческой миссии ООН в Донбассе.
В среду, 26 сентября, Порошенко представит на заседании Генассамблеи новую резолюцию по Крыму.