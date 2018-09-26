«С туалетом перепутал»: Порошенко зашел к Лаврову

«С туалетом перепутал»: Порошенко случайно зашел к Лаврову

Порошенко случайно зашел в помещение российской делегации, отведенное под переговоры Лаврова.

«Наверное, с туалетом перепутал», — так российский министр прокомментировал появление украинского президента.

По данным «Коммерсанта», Порошенко направлялся на мероприятие высокого уровня «Действия в поддержку миротворчества».

Российские журналисты попытались задать вопросы украинскому лидеру, но он отказался отвечать, назвав их фейк-ньюс.

В ходе 73-й сессии Генассамблеи ООН, проходящей в Нью-Йорке, Порошенко обсудил с лидерами стран ЕС активизацию усилий по развертыванию миротворческой миссии ООН в Донбассе.

В среду, 26 сентября, Порошенко представит на заседании Генассамблеи новую резолюцию по Крыму.