«Разоблаченного» Боширова не нашли на сайте Интерпола

Фамилий «подозреваемых» в отравлении Скрипалей не оказалось на сайте Интерпола

В списке разыскиваемых на сайте Интерпола не оказалось «Анатолия Чепиги» — именно так звучит «настоящее», по мнению Британии, имя Руслана Боширова , которого Лондон подозревает в причастности к делу Скрипалей.

В разделе с «красными уведомлениями», где содержится перечень имен лиц, объявленных в международный розыск, при поиске слова «Chepiga» сайт не выдает ни одного результата, передает РИА «Новости»

Такая же ситуация с поиском по фамилиям Petrov и Boshirov.

Ранее Британия назвала якобы «настоящее» имя «подозреваемого» в причастности к отравлению Скрипалей Руслана Боширова — Анатолий Владимирович Чепига.