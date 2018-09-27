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«Разоблаченного» Боширова не нашли на сайте Интерпола
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Фамилий «подозреваемых» в отравлении Скрипалей не оказалось на сайте Интерпола 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 85 12 часов назад
Фото: Кадр из видео
В списке разыскиваемых на сайте Интерпола не оказалось «Анатолия Чепиги» — именно так звучит «настоящее», по мнению Британии, имя Руслана Боширова, которого Лондон подозревает в причастности к делу Скрипалей.
В разделе с «красными уведомлениями», где содержится перечень имен лиц, объявленных в международный розыск, при поиске слова «Chepiga» сайт не выдает ни одного результата, передает РИА «Новости».
>> Боширов оказался не Бошировым
Такая же ситуация с поиском по фамилиям Petrov и Boshirov.
Ранее Британия назвала якобы «настоящее» имя «подозреваемого» в причастности к отравлению Скрипалей Руслана Боширова — Анатолий Владимирович Чепига.
Официальный представитель МИД Мария Захарова сочла эту информацию «новым вбросом».
Тем временем ФСБ проводит проверку по факту утечки данных Александра Петрова и Руслана Боширова, которая связана с публикацией их анкет на получение загранпаспортов и данных о пересечении границы России.
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