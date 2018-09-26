Климкин и Госдеп обсудили российское «запугивание»

Заместитель госсекретаря США Джон Салливан провел переговоры с главой МИД Украины Павлом Климкиным «на полях» Генассамблеи ООН, сообщил Госдеп.
Обсуждался ряд вопросов, включая «совместные усилия по борьбе с пагубным влиянием России», заявил Госдеп. Утверждается, что Россия якобы использует «энергетические проекты для запугивания Украины и других европейских союзников».
Кроме того, стороны обсудили «прогресс в проведении политических и экономических реформ на Украине», передает ТАСС.
Заместитель госсекретаря США заявил о поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины.
Напомним, на Украине признали поражение в битве против «Северного потока — 2».
Президент Украины Петр Порошенко утверждал, что однажды в ходе телефонного разговора президент России Владимир Путин якобы предупредил Киев, что «Газпром на следующий день прикрутит кран».