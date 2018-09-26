Ещё
Климкин и Госдеп обсудили российское «запугивание»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Климкин и Госдеп обсудили российское «запугивание» Украины 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 3 1 час назад
Фото: РИА Новости
Заместитель госсекретаря США Джон Салливан провел переговоры с главой МИД Украины Павлом Климкиным «на полях» Генассамблеи ООН, сообщил Госдеп.
Обсуждался ряд вопросов, включая «совместные усилия по борьбе с пагубным влиянием России», заявил Госдеп. Утверждается, что Россия якобы использует «энергетические проекты для запугивания Украины и других европейских союзников».
Кроме того, стороны обсудили «прогресс в проведении политических и экономических реформ на Украине», передает ТАСС.
Заместитель госсекретаря США заявил о поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины.
Напомним, на Украине признали поражение в битве против «Северного потока — 2».
Президент Украины Петр Порошенко утверждал, что однажды в ходе телефонного разговора президент России Владимир Путин якобы предупредил Киев, что «Газпром на следующий день прикрутит кран».
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Порошенко в ООН сбежал от российских журналистов в комнату российской делегации Почему Трампу никогда не простят отказа от глобализма Сможет ли Израиль уничтожить С-300 в Сирии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Делегации РФ в ООН хотели запретить слово «Крым»152
Доклад о жизни крымчан шокировал ООН640
«С туалетом перепутал»: Порошенко зашел к Лаврову439
Россиянам раскрыли способ быстрого получения визы в США170
Что изменит С-300 в небе Сирии30
Видео
05:22
Акцию против раздвинутых ног раскритиковали в сети
Общество Другое
00:49
Стало известно о новой инициативе Франции против РФ
В мире
03:32
Представлены новые данные о крушении Ил-20
Армия Ближний Восток
01:40
Кремль объяснил поставку С-300 в Сирию
Политика
04:08
Названы суммы пожертвований звезд для Фриске
Шоу-бизнес
03:07
Березин рассказал о завещании Кобзона
Шоу-бизнес
00:21
Во Владивостоке лев прокатился в автомобиле
Общество
04:23
Найдена замена Кобзону
Политика Общество
03:51
Отец Фриске переписал все жилье
Шоу-бизнес Другое
03:58
В Кремле высказались о наказании ЛДПР и КПРФ
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение