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Макрон высказался за расширение G7
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Макрон высказался за расширение G7 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 4 1 час назад
Фото: РИА Новости
Франция хочет привлечь другие державы к участию в формате «большой семерки», в которой в 2019 году Париж будет председателем, заявил на общеполитической дискуссии 73-й сессии Генеральной ассамблеи ООН французский президент Эмманюэль Макрон.
«Я хочу суметь глубоко пересмотреть этот формат, чтобы привлечь к нему многие другие державы», — передает его слова ТАСС.
Он также призвал расширить состав Совета безопасности ООН, в котором сейчас находится 15 стран, в том числе пять постоянных членов СБ.
«Мы будем отстаивать расширение Совета безопасности по двум категориям его членов, чтобы его состав отражал современное соотношение сил», — сказал он.
Кроме того, он высказался за ограничение права вето постоянных членов СБ ООН.
«Мы сделаем так, чтобы до конца года эта Генеральная ассамблея двумя третями голосов своих членов сумела поддержать ограничение права вето в случаях массовых жестокостей», — сказал он.
В июне премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что Россия может вернуться в G8, если изменит свою позицию по крымскому вопросу. Об условиях расширения G7 до G8 за счет России говорила также канцлер Германии Ангела Меркель, а президент США Дональда Трамп заявлял, что Россия должна вернуться в «большую восьмерку».
Президент России Владимир Путин отмечал, что Россия никогда не выходила из состава «Большой восьмерки».
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