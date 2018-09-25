Как страны — участницы СВПД намерены торговать с Ираном в обход санкций США

Германии, Франции, Великобритании и Страны-участницы СВПД договорились создать специальный механизм для торговли с Ираном в обход американских санкций. К такому решению накануне пришли главы МИД России Китая . Эту позицию поддержал и Брюссель . Среди возможных обходных манёвров аналитики называют бартер, отказ от расчётов в долларах в пользу национальных валют и золота. Эксперты считают, что выработанные методы в будущем могут быть задействованы не только в отношении ИРИ, но и других стран, которые находятся под санкционным давлением Вашингтона. Почему мировое сообщество сплотилось по иранскому вопросу, разбирался RT.

Страны-участницы Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД) намерены создать специальный механизм для ведения расчётов с иранской стороной в обход американских санкций. Соответствующее заявление сделали накануне представители России , Китая, Франции, Германии и Великобритании по итогам переговоров.

Участники министерской встречи, состоявшейся на полях 73-й сессии Генассамблеи ООН отметили, что экстерриториальные санкции США , направленные против Ирана и его экономических партнёров, носят нелегитимный характер. Страны-участницы СВПД готовы предпринять активные усилия для того, чтобы обеспечить Тегерану доступ на международный торговый и финансовый рынок.

«Участники приветствовали практические предложения по поддержанию и развитию каналов оплаты, в частности инициативу создания механизма специального назначения (Special Purpose Vehicle) для облегчения платежей, связанных с экспортом Ирана, включая нефть», — говорится в заявлении, сделанном по итогам встречи.

Поддержать эти усилия стран-участниц СВПД уже выразил готовность Евросоюз . Как отметила глава европейской дипломатии Федерика Могерини , решение о создании механизма для обхода санкций США в отношении ИРИ уже принято, странам предстоит выработать конкретные механизмы для его реализации.

В частности, для осуществления сделок с иранскими контрагентами Брюссель планирует создать специальную структуру. Это юрлицо сможет на законных основаниях проводить финансовые операции с ИРИ. Таким образом, европейские компании смогут остаться на иранском рынке не опасаясь потерять контракты с другими партнёрами, пояснила Могерини.

Также в ЕС намерены использовать для обхода санкций США бартерную систему обмена. Аналогичный опыт уже есть — ранее Иран применял бартерный механизм для обхода санкций.

Европейские мотивы

Отметим, что о намерении продолжить торговлю с Ираном, невзирая на угрозы со стороны США, говорил в своё время Пекин. Об этом летом заявлял официальный представитель китайского Министерства коммерции Гао Фэн.

«Мы продолжим поддерживать нормальные торгово-экономические связи с Ираном без нарушения своих международных обязательств», — заявил китайский чиновник.

Аналогичную позицию занимает и Москва , как отметил 12 сентября постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов , санкции США в отношении ИРИ являются экономическим шантажом и сознательным подрывом СВПД.

Однако эксперты особое внимание уделяют именно позиции Евросоюза, так как Россия и Китай ранее уже заявляли о том, что не намерены прислушиваться к угрозам США и расторгать торговые связи с ИРИ. Что касается ЕС, то хотя выход США из СВПД подвергся критике Брюсселя с самого начала, до практических мер по защите сделок с ИРИ дело пока не доходило, напомнила в интервью RT заведующая сектором Ирана Института востоковедения РАН Нина Мамедова.

«В Иране с мая ждали от Европы каких-то реальных действий в поддержку заявлений о несогласии с Вашингтоном по ядерной сделке. За это время ряд европейских компаний уже успели выйти из контрактов с иранской стороной, например, Total отказалась от разработки газового месторождения Южный Парс, и это не единственный пример», — пояснила эксперт.

Говоря о мотивах Евросоюза, доктор экономических наук, профессор кафедры международных экономических отношений РУДН Инна Андронова отметила большую заинтересованность европейцев в иранских углеводородах.

«Главная задача ЕС — диверсификация импорта энергоносителей, эта мысль является ключевой для европейцев. А Иран очень подходит на роль поставщика в силу своего географического положения», — подчеркнула Андронова.

«Крестовый поход» Трампа

История американских санкций против Ирана насчитывает не одно десятилетие — экономические ограничения были введены США сразу после Исламской революции 1979 года в качестве ответа на захват американского посольства в Тегеране радикально настроенными студентами. Впоследствии санкции последовательно ужесточались, в 1996 году в США был принят закон, запрещающий любым компаниям инвестировать в нефтяную отрасль Ирана средства свыше $20 млн Компания-нарушитель санкций лишалась права экспортировать оборудование на американский рынок, получать кредиты в банках США, приобретать долговые обязательства американского правительства и т.д. В 2000-х годах против ИРИ были также введены санкции ООН

Летом 2015 года по итогам продолжительных переговоров пять государств-постоянных участников Совбеза ООН , Германия и Иран подписали совместный всеобъемлющий план действий (СВПД). По условиям сделки Тегеран отказался от планов по созданию собственного ядерного арсенала, в обмен на это остальные участники сделки гарантировали ИРИ отмену экономических санкций.

Однако США недолго оставались привержены договорённостям. Ещё во время своей предвыборной кампании республиканец Дональд Трамп активно критиковал ядерную сделку: по мнению политика, заключение договора было большой ошибкой администрации Барака Обамы , так как СВПД позволил Ирану укрепить свою экономику и позиции в регионе.

Введение новых санкций против ИРИ стало одной из первых мер Белого дома после того, как его хозяином стал Трамп. 3 февраля 2017 года США внесли ряд иранских компаний и физлиц в санкционный список, обвинив иранскую сторону в спонсировании терроризма и нарушении режима нераспространения ЯО. В мае 2018 года США окончательно вышли из СВПД и приступили к введению новых санкций против ИРИ.

Кроме того, в соответствии с законом «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (Countering America’s Adversaries Through Sanctions Act, CAATSA), подписанном Трампом в августе прошлого года, США могут прибегать к вторичным санкциям против иностранных компаний за работу на иранском рынке. При этом американская администрация игнорирует выводы МАГАТЭ , которое не раз подтверждало, что Тегеран полностью соблюдает условия ядерной сделки.

Обходные манёвры

Действия США крайне невыгодны европейскому бизнесу, отмечают эксперты. После подписания «ядерной сделки» с Тегераном европейские страны приложили большие усилия для реставрации экономических связей с ИРИ. А в результате американского демарша под угрозой срыва оказались многомиллиардные контакты. Например, европейский авиастроительный гигант Airbus заключил в 2016 году сделку на поставку в Иран самолётов общей стоимостью в $25 млрд В том же году Тегеран подписал с европейскими компаниями ряд контрактов в нефтегазовой сфере.

Из-за американских санкций европейский бизнес рискует потерять Иран не только в качестве экспортёра, но импортёра. Только французский экспорт в ИРИ за прошлый год составил € 1,5 млрд, итальянский — €1,7 млрд Также ряд крупных европейских корпораций заключил с иранской стороной долгосрочные контракты на строительство газотранспортной и дорожной инфраструктуры, поставку высокотехнологичного оборудования и т.п.

При этом у Ирана уже есть некоторый опыт по обходу американских санкций, отмечают эксперты. Для чего существует достаточно широкий набор инструментов: это и переход на расчёты в национальных валютах с зарубежными торговыми партнёрами, и проведение бартерных сделок. Например, до подписания СВПД Иран поставлял нефть в КНР за юани, полученную выручку ИРИ пускала на закупку китайских товаров и услуг. Аналогичные торговые схемы действовали в отношениях с Турцией и Индией. Сегодня переговоры об отказе от доллара при взаимных расчётах уже ведутся между Тегераном и Москвой. Кроме того, Иран успешно реализовывал сделки, где в качестве платёжного средства выступало золото — такие операции ранее осуществлялись между ИРИ и Турцией.

Сейчас Тегеран ведёт переговоры об обмене нефтепродуктов на золото с африканскими государствами, об этом ранее сообщил журналистам представитель Совета по экономическому сотрудничеству между Ираном и Африкой Хасан Хосроверди.

В июле этого года в иранском парламенте даже был сформирован специальный комитет по вопросам бартерных сделок.

«Мы не можем использовать доллары и евро (для продажи нефти) из-за банковских проблем. Поэтому мы будем импортировать товары у стран, которые покупают нефть, таких как Индия, Китай и Южная Корея, как это было во время предыдущего раунда санкций», — заявили в иранском Меджлисе.

Правда, эксперты скептически оценивают эффективность бартерной торговли. Как пояснила Инна Андронова, бартерная система может просуществовать какое-то время, но чисто технически выстроить такую схему на продолжительный период очень сложно.

Похожей точки зрения придерживается и Нина Мамедова.

«Бартер — не самый лучший вариант, хотя страны и заявляют о таких планах, реализовать это на практике не всегда возможно, — подчеркнула эксперт. — Удачным примером, наверное, можно назвать отношения Ирана и ОАЭ, которые являются основным экспортёром в ИРИ. Но все же понимают, что ОАЭ, по большому счёту, нечего поставлять на экспорт, просто эмираты выступают в роли торгового посредника».

При этом никто не может гарантировать, что США не введут санкции и против тех структур, которые будут задействованы в «обходе» американских санкций.

«Сейчас сложилась ситуация цугцванга, когда на любое действие будет следовать ответ Вашингтона, — подчеркнула Андронова. — Американская сторона, разумеется, не сможет не заметить, что Иран экспортирует нефть: прежде всего, нефтяные танкеры, которые будут её перевозить, просто невозможно спрятать, и создаваемое юрлицо станет первоначальным звеном, которое будет получать эти поставки. А вот дальнейшие маршруты поставок придётся либо засекречивать, либо выводить их сразу на государственные структуры».

Эксперт не исключила, что одним из оптимальных вариантов действий для Тегерана и его торговых партнёров может стать отказ от расчётов в долларах и переход к торговле за национальные валюты.

В любом случае готовность западных стран перейти к активным действиям для защиты своих экономических интересов от американского давления является очень позитивным явлением, подчёркивают эксперты.