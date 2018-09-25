Трамп дал оценку мировым ценам на нефть

Трамп отметил, что США заинтересованы в снижении цен, передает РИА «Новости» . Президент также заявил, что ему не нравится деятельность ОПЕК

По его словам, США остаются лидером энергодобычи в мире и готовы экспортировать энергоресурсы.

Трамп добавил, что Германия окажется полностью зависимой от энергопоставок из России, если не изменит свой курс.

Ранее в сентябре он заявил, что «монополия ОПЕК» должна немедленно снизить цены на нефть.

Американский лидер уже не раз обвинял картель в завышении цен на нефть и требовал их снижения. Кроме того, Трамп обвинял ОПЕК в манипулировании рынком.