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Трамп дал оценку мировым ценам на нефть
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Трамп дал оценку мировым ценам на нефть 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: РИА Новости
Президент США Дональд Трамп на дискуссии 73-й сессии Генассамблеи ООН заявил, что Вашингтон считает нынешние цены на нефть завышенными.
Трамп отметил, что США заинтересованы в снижении цен, передает РИА «Новости». Президент также заявил, что ему не нравится деятельность ОПЕК.
По его словам, США остаются лидером энергодобычи в мире и готовы экспортировать энергоресурсы.
Трамп добавил, что Германия окажется полностью зависимой от энергопоставок из России, если не изменит свой курс.
Ранее в сентябре он заявил, что «монополия ОПЕК» должна немедленно снизить цены на нефть.
Американский лидер уже не раз обвинял картель в завышении цен на нефть и требовал их снижения. Кроме того, Трамп обвинял ОПЕК в манипулировании рынком.
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