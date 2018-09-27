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Глава МИД ФРГ: Германия не зависит от России
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В Германии опровергли слова Трампа о зависимости от России 

RT на русском + ещё 20 37 минут назад
Фото: Reuters
Глава МИД ФРГ Хайко Маас опроверг слова президента США Дональда Трампа о зависимости страны от России, сообщает Die Welt.
«Зависимости Германии от России не существует, тем более в вопросах энергетики», — заявил Маас.
Глава МИД ФРГ также подчеркнул, что строительство участка газопровода «Северный поток — 2» не политический проект, а экономический.
Ранее Трамп в ходе выступления на 73-й сессии Генассамблеи ООН заявил, что Германия станет полностью зависимой от России в сфере энергетики, если не изменит свой курс. Кроме того, он назвал неуместными «миллиардные траты» ФРГ на «Северный поток — 2».
Заместитель директора Института проблем нефти и газа РАН Алексей Мастепанов в беседе с Nation News оценил слова Трампа об отсутствии планов вводить санкции против компаний из проекта «Северный поток — 2».
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