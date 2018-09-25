Эрдоган вышел из зала ГА ООН во время выступления Трампа 

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган покинул зал Генассамблеи в момент, когда там выступал президент США Дональд Трамп.
Эрдоган вышел в самом начале выступления Трампа. Он должен выступать после американского лидера, передает ТАСС.
При этом зал встретил смехом начало выступления Трампа на ГА ООН, передает РИА «Новости».
Трамп свое выступление начал с рассказа о том, что он «меньше чем за два года» достиг большего, чем его предшественники в аналогичное время. В этот момент в зале засмеялись.
«Не ожидал такой реакции, но это нормально», — смутился Трамп, однако продолжил рассказывать о росте экономики, сокращении безработицы и других успехах.
Стоит отметить, что Трамп опоздал на свое выступление на ГА ООН.