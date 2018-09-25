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Вместо опоздавшего Трампа в ООН выступил Ленин
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Вместо опоздавшего Трампа в ООН выступил Ленин 

Вести.Ru 43 минуты назад
Фото: AFP
Президент США Дональд Трамп не пришел вовремя на свое выступление на дебаты в рамках недели высоких встреч на Генеральной ассамблее Организации Объединенных Наций.
Как передает РИА Новости, руководитель Белого дома по регламенту должен был выступать вторым после президента Бразилии, как глава страны, возглавляющей в сентябре Совет безопасности ООН​​​.
После того, как выяснилось, что Трампа в зале нет, президент Генеральной ассамблеи Мария Эспиноса Гарсес, подумав, пригласила к микрофону руководителя Эквадора Ленина Морено.
65-летний Ленин Вольтер Морено Гарсес является президентом страны с 24 мая 2017 года. Его отец, по профессии учитель, дал первое имя сыну в честь основателя СССР. Второе имя Морено получил в память известного французского философа.
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