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Савченко потребовалась операция
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Савченко заявила, что нуждается в операции 

РИА Новости + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
Депутат Верховной рады Надежда Савченко, подозреваемая в подготовке терактов в столице Украины, во вторник на заседании киевского суда заявила, что ей необходима операция.
Шевченковский районный суд Киева рассматривает ходатайство прокуратуры об ограничении для Савченко, главы Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана и их адвокатов, сроков изучения материалов дела. Прокуратура просит суд дать им на ознакомление с делом 25 дней.
"Я следователю говорила, что до 30 октября мы, в принципе, успеем ознакомиться с материалами, но я это говорила до того, как узнала, что мне нужна операция. Но сейчас мне нужна операция", — сказала Савченко.
Она уточнила, что намерена требовать предоставления ей необходимой медицинской помощи.
По версии Генпрокуратуры Украины, Савченко планировала теракты в здании парламента и правительственном квартале. Ей грозит от пяти лет до пожизненного лишения свободы. При этом генпрокурор Украины Юрий Луценко заявлял, что досудебное расследование уголовного дела в отношении Савченко и Рубана завершено. По его словам, суд должен начаться уже в этом году.
Рубан был задержан Службой безопасности Украины в марте при попытке выехать из самопровозглашенной ДНР на подконтрольную Киеву территорию. Как утверждают в ведомстве, в машине у него было большое количество оружия. Украинские спецслужбы подозревают Рубана в подготовке теракта в Киеве и незаконном хранении оружия, суд ранее арестовал его на два месяца.
Савченко 22 марта 2016 года была осуждена в России на 22 года за причастность к убийству журналистов в Донбассе. Суд установил, что 17 июня 2014 года она скорректировала артиллерийский огонь по группе луганских ополченцев и российских журналистов, в результате которого погибли сотрудники ВГТРК Игорь Корнелюк и Антон Волошин. В конце мая 2016 года Савченко была помилована президентом РФ, после чего вернулась на родину. После возвращения она заявляла, что готова стать президентом, если народ ее поддержит.
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