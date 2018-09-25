Савченко потребовалась операция

Савченко заявила, что нуждается в операции

Шевченковский районный суд Киева рассматривает ходатайство прокуратуры об ограничении для Савченко, главы Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана и их адвокатов, сроков изучения материалов дела. Прокуратура просит суд дать им на ознакомление с делом 25 дней.

"Я следователю говорила, что до 30 октября мы, в принципе, успеем ознакомиться с материалами, но я это говорила до того, как узнала, что мне нужна операция. Но сейчас мне нужна операция", — сказала Савченко.

Она уточнила, что намерена требовать предоставления ей необходимой медицинской помощи.

По версии Генпрокуратуры Украины, Савченко планировала теракты в здании парламента и правительственном квартале. Ей грозит от пяти лет до пожизненного лишения свободы. При этом генпрокурор Украины Юрий Луценко заявлял, что досудебное расследование уголовного дела в отношении Савченко и Рубана завершено. По его словам, суд должен начаться уже в этом году.

Рубан был задержан Службой безопасности Украины в марте при попытке выехать из самопровозглашенной ДНР на подконтрольную Киеву территорию. Как утверждают в ведомстве, в машине у него было большое количество оружия. Украинские спецслужбы подозревают Рубана в подготовке теракта в Киеве и незаконном хранении оружия, суд ранее арестовал его на два месяца.