Израильская армия продолжит операции в Сирии

Военно-политический кабинет Израиля предписал армии продолжить операции против иранских сил в Сирии при сохранении координации с российскими коллегами, сказано в заявлении по итогам заседания форума ключевых министров.

При этом отмечается, что израильские силы должны "сохранять координации с Россией в сфере безопасности". Кабинет принял такое решение, обсудив ситуацию со сбитым российским Ил-20.

С осени 2015 года между Россией и Израилем действует механизм коммуникаций, который призван оградить их от случайных столкновений и иных опасных инцидентов при проведении операций в Сирии, где израильтяне регулярно атакуют объекты военного присутствия Ирана и его сателлитов.