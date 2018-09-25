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Израильская армия продолжит операции в Сирии
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Израильская армия продолжит операции в Сирии 

РИА Новости 1 час назад
Фото: © AFP 2018 / Jalaa Marey
Военно-политический кабинет Израиля предписал армии продолжить операции против иранских сил в Сирии при сохранении координации с российскими коллегами, сказано в заявлении по итогам заседания форума ключевых министров.
При этом отмечается, что израильские силы должны "сохранять координации с Россией в сфере безопасности". Кабинет принял такое решение, обсудив ситуацию со сбитым российским Ил-20.
С осени 2015 года между Россией и Израилем действует механизм коммуникаций, который призван оградить их от случайных столкновений и иных опасных инцидентов при проведении операций в Сирии, где израильтяне регулярно атакуют объекты военного присутствия Ирана и его сателлитов.
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