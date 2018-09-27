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Турист оседлал пятиметрового крокодила и выжил
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Пятиметрового крокодила оседлал датский турист в Австралии 

РИА Новости + ещё 3 1 час назад
Биолог из Дании, 22-летний Нильс Дженсен и его товарищи во время путешествия по парку дикой природы в Австралии сняли на видео смертельно опасный трюк с гребнистым крокодилом, сообщает The Sun.
Турист кормил 4,7-метрового крокодила тушей валлаби (небольшие животные семейства кенгуровых), а когда хищник начал есть, Нильс уселся ему на спину.
Биолог сказал, что это было очень увлекательно, но рискованно.
"Я люблю знакомиться с новыми для меня видами. Когда у меня появилась возможность подойти к крокодилу, я должен был сделать это”, — сказал он.
Биолог регулярно публикует фото и видео своих встреч с дикой природой в социальных сетях, его даже называют "датским Крокодилом Данди".
"Я не считаю себя таким, но многие мои друзья думают именно так, — говорит он. — А я просто делаю то, что мне нравится. Но не многие понимают, зачем я это делаю. Большинство называют меня немного сумасшедшим”.
Австралийские власти осудили туриста. "Поведение, показанное в этом видео, опасно и безрассудно, и мы не поддерживаем такое обращение с крокодилами", — сказала исполняющая обязанности директора отдела дикой природой Трейси Дулдиг. Она призвала туристов вести себя осторожнее рядом с крокодилами, особенно с гребнистыми, которые являются крупнейшими из всех существующих рептилий.
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