Датский турист оседлал пятиметрового крокодила и выжил

Пятиметрового крокодила оседлал датский турист в Австралии

Биолог из Дании , 22-летний Нильс Дженсен и его товарищи во время путешествия по парку дикой природы в Австралии сняли на видео смертельно опасный трюк с гребнистым крокодилом, сообщает The Sun.

Турист кормил 4,7-метрового крокодила тушей валлаби (небольшие животные семейства кенгуровых), а когда хищник начал есть, Нильс уселся ему на спину.

Биолог сказал, что это было очень увлекательно, но рискованно.

"Я люблю знакомиться с новыми для меня видами. Когда у меня появилась возможность подойти к крокодилу, я должен был сделать это”, — сказал он.

Биолог регулярно публикует фото и видео своих встреч с дикой природой в социальных сетях, его даже называют "датским Крокодилом Данди".

"Я не считаю себя таким, но многие мои друзья думают именно так, — говорит он. — А я просто делаю то, что мне нравится. Но не многие понимают, зачем я это делаю. Большинство называют меня немного сумасшедшим”.

Австралийские власти осудили туриста. "Поведение, показанное в этом видео, опасно и безрассудно, и мы не поддерживаем такое обращение с крокодилами", — сказала исполняющая обязанности директора отдела дикой природой Трейси Дулдиг. Она призвала туристов вести себя осторожнее рядом с крокодилами, особенно с гребнистыми, которые являются крупнейшими из всех существующих рептилий.