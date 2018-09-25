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Писательница Ницой устроила скандал из-за «русской попсы»
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«Украинское быдло»: Ницой устроила скандал из-за «русской попсы» 

РИА Новости + ещё 2 1 час назад
Фото: страница Ларисы Ницой в Facebook
Украинская детская писательница Лариса Ницой назвала "быдлом" соотечественников, слушающих российскую музыку.
Она рассказала, как добиралась до Львова с водителем, который на протяжении всего пути включал "русскую попсу". Несмотря на то, что остальные пассажиры были не против музыкального сопровождения, националистка устроила мужчине скандал.
Писательница прочитала ему нотации о том, чем опасна вся российская культура, из-за которой Украина якобы лишилась собственной. Пытаясь отделаться от разгневанной женщины, водитель заявил, что он не имеет к этой ситуации никакого отношения, и посоветовал ей разобраться непосредственно с исполнителями песен. После этого писательница потребовала высадить ее из машины, а до пункта назначения добралась на такси.
"Сколько же таких тупых украинцев носит украинская земля! И это все украинской быдло, которое говорит на украинском", — заключила Ницой, комментируя поездку в своем аккаунте Facebook.
Лариса Ницой известна своими провокационными высказываниями. Так, в феврале ее возмущение вызвали говорящие по-русски киевляне, а в июне она устроила скандал, услышав русскую речь в здании СБУ.
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