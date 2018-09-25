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Советник Трампа назвал условие вывода войск из Сирии
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Советник Трампа назвал условие вывода войск США из Сирии 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: Reuters
Американские войска останутся в Сирии до тех пор, пока ее не покинут Иран и подконтрольные ему силы, заявил советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон.
Болтон заявил в ходе выступления в Нью-Йорке накануне речи американского лидера на генассамблее ООН, что США останутся в САР до тех пор, пока на территории этой страны действуют иранские силы, сообщает «Ино-ТВ» со ссылкой на The Washington Post.
Таким образом, администрация Трампа решила не ограничивать миссию Вашингтона в Сирии только победой над запрещенной в России террористической организацией «Исламское государство» (ИГ).
При этом американские военные пока не получили от Белого дома приказа внести изменения в свою операцию в САР.
Кроме того, министр обороны США Джеймс Мэттис, выступая в Пентагоне через несколько часов после заявлений Болтона, указал, что целью военной миссии Вашингтона остается победа над ИГ.
«Наши войска находятся там лишь для этого», — подчеркнул он.
The Washington Post отмечает, что Тегеран присоединился к России и ливанской группировке «Хезболла» для того, чтобы поддержать в войне сирийского лидера Башара Асада.
В течение нескольких лент Пентагон заявлял, что миссия США в Сирии будет завершена после того, как поддерживаемые Вашингтоном силы разобьют ИГ и займут территорию, которая находилась под контролем этой группировки.
Ранее постоянный представитель США при ООН Никки Хейли заявила, что Вашингтон не намерен добиваться ухода Башара Асада со своего поста.
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