Советник Трампа назвал условие вывода войск США из Сирии

Таким образом, администрация Трампа решила не ограничивать миссию Вашингтона в Сирии только победой над запрещенной в России террористической организацией «Исламское государство» (ИГ).

При этом американские военные пока не получили от Белого дома приказа внести изменения в свою операцию в САР.

Кроме того, министр обороны США Джеймс Мэттис , выступая в Пентагоне через несколько часов после заявлений Болтона, указал, что целью военной миссии Вашингтона остается победа над ИГ.

«Наши войска находятся там лишь для этого», — подчеркнул он.

The Washington Post отмечает, что Тегеран присоединился к России и ливанской группировке «Хезболла» для того, чтобы поддержать в войне сирийского лидера Башара Асада

В течение нескольких лент Пентагон заявлял, что миссия США в Сирии будет завершена после того, как поддерживаемые Вашингтоном силы разобьют ИГ и займут территорию, которая находилась под контролем этой группировки.