Пушилин возглавил «Донецкую Республику»

Председателем Общественного движения «Донецкая Республика» избран временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин, сообщило агентство ДАН.
В работе съезда участвуют 700 делегатов — представители Центрального исполкома движения, местных отделений из всех городов и районов республики. Кандидатуру Пушилина предложила руководитель Центрального исполкома Наталья Волкова. Делегаты единогласно поддержали это предложение.
Предыдущий председатель общественного движения «Донецкая Республика» Александр Захарченко погиб 31 августа в результате террористического акта. Общественное движение представлено в Народном совете (парламенте) ДНР первого созыва 63 депутатами, политический блок «Свободный Донбасс» имеет 30 депутатов.