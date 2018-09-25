Пушилин возглавил «Донецкую Республику»

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Поставки С-300 в Сирию обеспечат безопасность российских военных, сообщили в МИД

Коротченко назвал поставки российских С-300 в Сирию прямым ответом Израилю

В ЦРУ рассказали о новых масштабах сбора информации о России