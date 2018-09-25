Пушилин возглавил «Донецкую Республику»

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Пушилин возглавил общественное движение «Донецкая Республика» 

Парламентская газета + ещё 1 13 минут назад
Фото: DAN-NEWS.INFO
Председателем Общественного движения «Донецкая Республика» избран временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин, сообщило агентство ДАН.
В работе съезда участвуют 700 делегатов — представители Центрального исполкома движения, местных отделений из всех городов и районов республики. Кандидатуру Пушилина предложила руководитель Центрального исполкома Наталья Волкова. Делегаты единогласно поддержали это предложение.
Предыдущий председатель общественного движения «Донецкая Республика» Александр Захарченко погиб 31 августа в результате террористического акта. Общественное движение представлено в Народном совете (парламенте) ДНР первого созыва 63 депутатами, политический блок «Свободный Донбасс» имеет 30 депутатов.
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