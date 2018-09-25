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Абрамовичу отказали в виде на жительство в Швейцарии
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СМИ узнали причины проблем Абрамовича с видом на жительство в Швейцарии 

Ведомости + ещё 6 1 час назад
Фото: РИА Новости
Швейцарские власти увидели в российском бизнесмене Романе Абрамовиче возможную угрозу общественной безопасности и репутационного ущерба стране, если он получит вид на жительство в этой стране. Об сообщает The Guardian со ссылкой на выводы федеральной полиции Швейцарии.
По данным швейцарских СМИ, Абрамович подал первое прошение о виде на жительство в июле 2016 г., но год спустя самостоятельно отозвал его. Миграционная служба Швейцарии, в свою очередь, обратилась в местную полицию с запросом в отношении бизнесмена. Полиция, по данным The Guardian, ответила, что в отношении Абрамовича есть «подозрения в отмывании денег и возможных контактах с криминальными структурами», а его активы в стране имеют «по крайней мере частично нелегальное происхождение».
Подозрения, о которых говорится в ответе полиции, не подтверждаются судебными документами. Формальных обвинений в каких-либо нарушениях власти Швейцарии бизнесмену также не предъявляли. Представители бизнесмена попросили швейцарскую полицию скорректировать эти данные, а также планируют добиться возбуждения уголовного дела в отношении людей, распространивших такую информацию об Абрамовиче. Об этом изданию сообщил юрист бизнесмена в Швейцарии Даниел Гласл.
Статья вышла после того, как бизнесмен проиграл судебную тяжбу против швейцарской медиагруппы Tamedia, которая длилась с февраля. Она владеет несколькими ежедневными и еженедельными газетами и журналами, которые писали о попытках получения Абрамовичем швейцарского вида на жительство. Абрамович требовал запретить распространение этой информации.
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