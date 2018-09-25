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В Дамаске пообещали вернуть Идлиб
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В Дамаске пообещали вернуть под контроль всю территорию Сирии 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Reuters
Сирийские власти восстановят контроль над всей территорией страны, в том числе над провинцией Идлиб, мирным или военным способом, заявил замминистра иностранных дел САР Фейсал Микдад.
Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган ранее в Сочи договорились создать к 15 октября демилитаризованную зону вдоль линии соприкосновения вооруженной оппозиции и правительственных войск в сирийской провинции Идлиб, а министры обороны двух стран подписали меморандум о стабилизации обстановки в Идлибской зоне деэскалации.
"Так же, как мы победили на каждом клочке земли в Сирии, мы одержим победу в Идлибе. Наше послание ясно для всех заинтересованных в этом вопросе — мы придем в Идлиб войной или миром, но предпочитаем прийти к сирийцам в Идлибе мирным способом. Тем, кто полагается на американцев, стоит хорошо осознать, что сирийская армия придет во все сирийские территории и установит там контроль и власть сирийского государства", — цитирует газета "Аль-Ватан" выступление замминистра на форуме местных СМИ.
Микдад заявил, что меморандум по Идлибу является одним из шагов в рамках создания зон деэскалации и имеет ограниченный временной срок.
"Не останется ни единого клочка земли вне контроля сирийской армии и государства", — заключил дипломат.
Районы на северо-востоке Сирии находятся под контролем созданного на основе курдских отрядов альянса "Сирийских демократических сил" (SDF), который поддерживает США. Дамаск ранее заявлял, что считает их действия незаконными. В июле делегация политических представителей SDF посещала Дамаск для переговоров с властями.
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