Киев заявил о «провокациях» в Керченском проливе

Киев заявил о «провокациях» против кораблей в Керченском проливе

Фото: предоставлено очевидцем

Военная прокуратура Украины утверждает, что зафиксировала якобы "провокационные ситуации" во время прохода Керченского пролива украинскими кораблями и намерена представить их в международных судах, однако никаких доказательств не представила. Судно A500 "Донбасс" и буксир A830 "Корец" в субботу прошли вдоль берегов Крыма , в том числе в исключительной экономической зоне РФ , сообщили в погрануправлении ФСБ по Крыму. Российская сторона обеспечила их сопровождение, под контролем которого украинские суда прошли под Крымским мостом днем в воскресенье. ВМС Украины при этом заявили о создании "опасных инцидентов" со стороны России при прохождении украинских кораблей через Керченский пролив. Официальный представитель генеральной прокуратуры Украины Андрей Лысенко на своей странице в Facebook сообщил, что для фиксации соблюдения РФ Конвенции ООН и международных соглашений на борту одного из суден находились представители военной прокуратуры Украины. По его словам, представители военной прокуратуры задокументировали якобы имевшие место "провокационные ситуации", чтобы использовать это в последствие в международных инстанциях. О каких конкретно провокациях идёт речь, прокуратура не сообщает. Ранее вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс заявил, что суда военно-морских сил Украины прошли через Керченский пролив без всяких проблем, никаких опасных инцидентов и препятствий для них не создавалось, "все прошло по правилам, с соблюдением всех норм международного морского права и мер безопасности". Гендиректор Крымских морских портов Алексей Волков подтвердил, что прохождение судов через Керчь-Еникальский канал (морской судоходный канал в Керченском проливе, связывающий Азовское и Чёрное моря) прошло в штатном режиме, "не было никаких провокаций". Член оборонного комитета Совфеда Франц Клинцевич назвал заявление ВМС Украины об "опасном поведении" российских пограничников проявлением информационной войны и выразил опасение, что провокации Украины в Азовском море будут продолжаться. Сенатор подчеркнул при этом, что из этих провокаций ничего не получилось. Нервы у пограничников РФ оказались крепкими, и сопровождение осуществлялось строго в рамках международного морского права, подчеркнул он.