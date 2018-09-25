Лукашенко закрыл Белоруссию от украинских банд

Российские политики периодически обвиняют белорусского президента в предательстве интересов Москвы , а иногда наоборот, ищут в его действиях и заявлениях реверансы. В действительности, отмечают эксперты, Белоруссия не желает ссориться с соседями и старается сосредоточиться на решении внутренних вопросов.

24 сентября глава республики Александр Лукашенко на встрече с государственным секретарем Совета безопасности Станиславом Засем и председателем Госпогранкомитета Анатолием Лаппо заявил о намерении усилить белорусско-украинскую границу — из-за «огромного потока бандитов с оружием» с украинской стороны.

«Мы приняли решение об укреплении границы с Украиной. Мы видим, сколько оттуда идёт сегодня беды для Белоруссии, и в том числе оружия переправляется. Мы должны закрыть границу. Но не для порядочных людей, а для бандитов, для тех, кто везёт оружие», — цитирует белорусского президента агентство БелТА.

Александр Лукашенко, сославшись на доклад главы МВД Игоря Шуневича , сообщил, что недавно белорусскими пограничниками был задержан нарушитель, у которого нашли целый арсенал: «пулемёты, десяток автоматов, два десятка винтовок, десять тысяч патронов».

«Коллекционируют? Так боевое же всё оружие. Вот коллекционеры… Откуда всё это? Посмотрели — в армии нашей всё на месте. Завезли. Поэтому принято решение установить границу с Украиной», — указал белорусский лидер.

Правоохранительные органы Белоруссии неоднократно задерживали на территории страны молодых людей, у которых при обыске находили самодельные взрывные устройства, оружие, а также удостоверения «ветеранов АТО». Так, в ходе проводившейся с июня по сентябрь совместной операции украинских и белорусских пограничников «Рубеж» было изъято около ста единиц оружия, которое контрабандой пытались провести с украинской территории. В середине января 2017 года, сообщает издание «Белорусский партизан», сотрудники ГУБОПиК МВД по Брестской области задержали двух уроженцев Бреста 28 лет, которые с 2014 по 2017 год вывозили с территории Украины огнестрельное оружие, патроны и взрывчатку. Молодые люди хранили оружие у себя в квартире и перевозили на общественном транспорте.

Через государственную границу возвращаются с оружием на родину воевавшие ранее на юго-востоке Украины белорусские экстремисты, в том числе, сочувствующие «Правому сектору» (организация запрещена на территории РФ), отмечает News.ru белорусский политолог Алексей Дзермант:

«Хотя пока о каких-то крупных поставках оружия от украинских радикалов нашим [экстремистам] не было известно, связи между украинскими и белорусскими националистами налажены достаточно тесные. Укрепление границы — это ещё и превентивная мера против усиления таких связей, опасных для внутренней стабильности в стране».

Политическая составляющая в заявлении Лукашенко есть, но её не стоит преувеличивать, полагает Дзермант:

«Решение об усилении охраны границы принимается не только силовиками. Как главное лицо в государстве, Лукашенко вынужден брать на себя все политические последствия такого решения. Но президент всё-таки имел в виду конкретный случай, о котором он и упоминал».

Член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько полагает, что заявление Лукашенко касается прежде всего внутренних вопросов Белоруссии.

«Во-первых, для него наверняка не было секретом наличие каналов поставок оружия с Украины в Белоруссию. Во-вторых, поддерживаемые Киевом украинские радикалы, проникающие сквозь границу, угрожают внутренней стабильности Белоруссии и самому режиму Лукашенко», — указывает News.ru эксперт.

Но не стоит полагать, что, закрывая границу, белорусский президент делает реверанс Москве, добавляет Безпалько: