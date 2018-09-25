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В Южной Корее задержали четвертого моряка с «Палладия»
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В Южной Корее задержали четвертого члена экипажа российского судна «Палладий» 

ТАСС + ещё 1 1 час назад
Фото: © marinetraffic.com/Sergei Skriabin
Четвертый член экипажа российского судна "Палладий", которое находится в порту Пусан (Южная Корея) после попытки уйти из порта без оформления документов, задержан. Следствие продолжается, число задержанных может увеличиться, сообщил во вторник ТАСС председатель Дальневосточной региональной организации "Российский профсоюз моряков" Николай Суханов.
Судно "Палладий" было задержано в Пусане за долги по зарплате. Ночью 28 августа оно предприняло попытку уйти из Южной Кореи без оформления необходимых документов, игнорируя требования властей вернуться в порт. В результате к его задержанию был привлечен корабль береговой охраны и вертолет с десантом. Четыре члена экипажа, включая капитана, судовладельца, старшего механика и матроса, были задержаны, позже старшего механика освободили.
"Один из членов экипажа, моторист, ушел на допрос и не вернулся, было объявлено, что он задержан и находится в КПЗ. Корейцы продолжают опрашивать экипаж, у них появляются новые детали, и количество задержанных может увеличиться", — сказал Суханов.
По его словам, второй помощник и четвертый механик, для которых ранее оформили документы на репатриацию, остаются на борту и ждут очередного допроса. Если к ним не возникнет претензий, уточнил Суханов, они смогут улететь домой. Обстановка на борту нормальная, продукты и топливо есть, добавил собеседник. С понедельника морякам разрешили сходить с судна на берег.
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