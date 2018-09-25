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Россия не так боится санкций, как надеются в США
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Süddeutsche Zeitung (Германия): Трамп, президент, руку которого будут кусать 

ИноСМИ 1 час назад
Фото: Reuters
Судя по всему, для американского правительства дипломатия — это введение санкций и агрессивные угрозы, пишет Süddeutsche Zeitung (Германия). Это хорошо видно на примере «Северного потока — 2». Трамп считает, что Россия может пожертвовать этим проектом в надежде избежать еще более серьезных санкций. Но он забывает, что в карающую руку нередко впиваются зубами.
С точки зрения американского правительства дипломатия — это введение санкций и агрессивные угрозы. Так действует оно и в отношении российского газопровода «Северный поток — 2». Но карательная политика Трампа может стать весьма опасной.
Тот, кто сейчас попытается найти отпечатки пальцев США в мировой политике, вряд ли их обнаружит. Америка переживает период внешнеполитической засухи. Страна обязана этим своему президенту, не имеющему ни малейшего понятия о стратегии, и правительству, которое лишь пытается нивелировать самые грубые ошибки главы государства. Только когда речь идет о санкциях, на сухую степь проливается обильный дождь.
Нехватку дипломатии и политической фантазии правительство США компенсирует уникальной политикой ударов сплеча. Санкции, штрафные пошлины, угрозы — карающая политика вводится в действие росчерком пера президента, его декретами. Этой политике не нужны международные организации, войска и союзники. Она свидетельствует об изоляции страны и об отсутствии воображения у ее руководства. И она весьма опасна.
Бескомпромиссная агрессивность торговой политики по отношению к Китаю и санкции, направленные против России (а теперь и против Китая) — последние проявления подобной политики. Бесспорно, неповоротливость Китая в устранении нечестных торговых правил и российские манипуляции во время президентских выборов в США (до сих пор не расследованные в полном мере) дают повод для справедливого раздражения. И в том, и в другом случае правомерно вводить торговые ограничения и другие санкции.

Послание России: доверяйте мне и потерпите комариные укусы

Но в то же самое время правительство Трампа запуталось в противоречиях и подставляет себя под удар из-за недальновидности своей внешней политики. Самый яркий пример — поведение самого президента, окончательно запутавшегося в своей политике по отношению к России. Его симпатия к Владимиру Путину очевидна, его независимость скомпрометирована вмешательством в выборы, на его поведение влияют расследования специального прокурора и приближающиеся промежуточные выборы. В такой путанице невозможно проводить чистую политику, что доказывает последний санкционный пакет. В реальности президент обращается к Конгрессу и как бы сигнализирует сенаторам: смотрите, я же кое-что делают против России, дайте мне свободу действий. А его послание к России таково: доверьтесь мне и потерпите комариные укусы, потому что я спасаю вас от еще худших санкций Конгресса.
Подобная политика по отношению к России потерпит поражение из-за противоречивости, потому что сопутствующие обстоятельства — как это часто бывает в мировой политике — представляют собой целый комплекс проблем. Трамп, размышляя о санкциях против «Северного потока — 2», не только защищает якобы священные ценности американской демократии, но думает и об американских интересах в области энергетики и об экспортном рынке для американского сжиженного газа.
Карательная политика Трампа не исчерпывается проблемами с каким-то там газопроводом. Она свидетельствует об отсутствии конструктивных идей и политическом одиночестве. Успешная внешняя политика — это искусство побудить другое государство с удовольствием делать то, чего ты от него хочешь. Используя давление, принуждение и санкции, нельзя создать альянсы — они получаются только на основе взаимных интересов. Напротив, подобные меры только разрушают союзы, и европейцы сейчас как раз испытывают это на себе. Гельмут Коль работал по мудрому принципу: руку, дающую пищу, не кусают. А по отношению к Дональду Трампу будет действовать обратный принцип: в карающую руку впиваются зубами.
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