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Украина приготовилась атаковать Кремль
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«Добить до Спасской башни»: Украина приготовилась атаковать Кремль 

Дни.ру 19 минут назад
Фото: Reuters
Киев в очередной раз пытается напугать Россию неким "сверхновым оружием". Бывший народный депутат Украины Иван Заец призвал создать ракетный щит, способный "добить до Спасской башни Кремля".
Политик снова обвинил Россию в "нападении на Украину" и заявил, что страна все еще не является членом Североатлантического альянса. По мнению Зайца, у Киева есть все ресурсы для создания ракетного щита.
"Мы оказались в фазе войны, на нас напала Россия", — сказал бывший депутат. Кроме того, Заец считает, что Москва якобы "замахнулась на весь международный порядок безопасности", передает РИА ФАН.
Стоит отметить, что в своем время именно Заец стал автором законопроекта, дискриминационного по отношению к жителям Крыма. Помимо этого, в Раде во всю заговорили о деталях плана Украины по созданию военной базы в Азовском море.
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