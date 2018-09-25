«Добить до Спасской башни»: Украина приготовилась атаковать Кремль

Киев в очередной раз пытается напугать Россию неким "сверхновым оружием". Бывший народный депутат Украины Иван Заец призвал создать ракетный щит, способный "добить до Спасской башни Кремля".

Политик снова обвинил Россию в "нападении на Украину" и заявил, что страна все еще не является членом Североатлантического альянса . По мнению Зайца, у Киева есть все ресурсы для создания ракетного щита.

"Мы оказались в фазе войны, на нас напала Россия", — сказал бывший депутат. Кроме того, Заец считает, что Москва якобы "замахнулась на весь международный порядок безопасности", передает РИА ФАН.

Стоит отметить, что в своем время именно Заец стал автором законопроекта, дискриминационного по отношению к жителям Крыма. Помимо этого, в Раде во всю заговорили о деталях плана Украины по созданию военной базы в Азовском море.