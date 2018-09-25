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ИГ создает опорный пункт в Центральной Азии
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В СНГ заявили, что ИГ пытается создать новый опорный центр «халифата» в Центральной Азии 

ТАСС + ещё 1 1 час назад
Фото: ТАСС
Запрещенная в РФ международная террористическая организация "Исламское Государство" (ИГ) пытается создать новые опорные центры "халифата" в Центральноазиатском регионе и активизировать уже созданные спящие ячейки. Об этом заявил руководитель Антитеррористического центра (АТЦ) Андрей Новиков, открывая во вторник двухдневный сбор руководящего состава антитеррористических подразделений органов безопасности и спецслужб стран СНГ, где подведены итоги первого этапа учений "Иссык-Куль-Антитеррор-2018".
"По результатам анализа складывающейся оперативной обстановки принято решение — при разработке сценарной линии совместных учений сделать содержательный акцент на тех узловых проблемах, которые по согласованной с партнерами оценке представляют реальную угрозу безопасности не только Кыргызской Республике, но Центральноазиатскому региону в целом", — сказал Новиков.
В частности, он отметил угрозу попыток ИГ создать на территории региона новый опорный центр так называемого халифата и активизировать уже созданные "спящие джамааты".
"Мы приняли во внимание оценку исполнительного Директората Контртеррористического комитета ООН о том, что в результате излишков оружия оружия, поступающего из зон политической нестабильности, в регионе стимулируется торговля по принципу "оружие за наркотики", усугубляемая фактором недостаточной защищенности границы", — сказал Новиков.
Новиков отметил, что впервые за последние 13 лет сбор происходит в таком большом составе. По его словам, в рамках сбора также будет проведено заседание научно-консультативного Совета при АТЦ СНГ.
Как сообщил вице-премьер Киргизии Жениш Разаков, террористическая угроза стране, исходящая из Афганистана, усиливается, а члены международных террористических организаций просачиваются в страны Центральной Азии. "Все это делает террористические угрозы в нашем регионе и в СНГ в целом долговременными. Особую озабоченность вызывает тот факт, что члены террористических организаций не оставляют попыток проникновения с севера Афганистана на территорию Центрально-Азиатского региона с целью дестабилизации обстановки", — сказал он.
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