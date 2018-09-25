ИГ создает опорный пункт в Центральной Азии

В СНГ заявили, что ИГ пытается создать новый опорный центр «халифата» в Центральной Азии

Запрещенная в РФ международная террористическая организация "Исламское Государство" (ИГ) пытается создать новые опорные центры "халифата" в Центральноазиатском регионе и активизировать уже созданные спящие ячейки. Об этом заявил руководитель Антитеррористического центра (АТЦ) Андрей Новиков , открывая во вторник двухдневный сбор руководящего состава антитеррористических подразделений органов безопасности и спецслужб стран СНГ, где подведены итоги первого этапа учений "Иссык-Куль-Антитеррор-2018".

"По результатам анализа складывающейся оперативной обстановки принято решение — при разработке сценарной линии совместных учений сделать содержательный акцент на тех узловых проблемах, которые по согласованной с партнерами оценке представляют реальную угрозу безопасности не только Кыргызской Республике, но Центральноазиатскому региону в целом", — сказал Новиков.

В частности, он отметил угрозу попыток ИГ создать на территории региона новый опорный центр так называемого халифата и активизировать уже созданные "спящие джамааты".

"Мы приняли во внимание оценку исполнительного Директората Контртеррористического комитета ООН о том, что в результате излишков оружия оружия, поступающего из зон политической нестабильности, в регионе стимулируется торговля по принципу "оружие за наркотики", усугубляемая фактором недостаточной защищенности границы", — сказал Новиков.

Новиков отметил, что впервые за последние 13 лет сбор происходит в таком большом составе. По его словам, в рамках сбора также будет проведено заседание научно-консультативного Совета при АТЦ СНГ.

Как сообщил вице-премьер Киргизии Жениш Разаков, террористическая угроза стране, исходящая из Афганистана, усиливается, а члены международных террористических организаций просачиваются в страны Центральной Азии. "Все это делает террористические угрозы в нашем регионе и в СНГ в целом долговременными. Особую озабоченность вызывает тот факт, что члены террористических организаций не оставляют попыток проникновения с севера Афганистана на территорию Центрально-Азиатского региона с целью дестабилизации обстановки", — сказал он.