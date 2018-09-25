Роухани оспорил американскую трактовку теракта в Ахвазе

Президент Ирана Хасан Роухани не согласился с американской трактовкой теракта во время военного парада в иранском городе Ахвазе. Свое видение Роухани изложил в интервью американскому телеканалу NBC , которое было опубликовано в понедельник.

"Вчера одно из американских официальных лиц ясно и открыто поддержало этих террористов, заявив, что, если что-то произошло в Ахвазе, то Иран не должен искать корни этого теракта в других странах", — отметил Роухани, имея в виду интервью постоянного представителя США при ООН Никки Хейли.

"Если это действительно так, и в этом потоке мыслей на самом деле есть здравый смысл, то как тогда подобная логика применима к 11 сентября?" — задал риторический вопрос президент Ирана, напомнив о терактах в США 2001 года.

В воскресенье в интервью телеканалу CNN Хейли отвергла слова Роухани, заявившего ранее, что за произошедшим в субботу терактом в Ахвазе стояли силы, которых поддерживают США. "Соединенные Штаты осуждают любые террористические атаки", — подчеркнула постпред. "Он [Роухани] может обвинять нас сколько угодно, однако ему следует посмотреть в зеркало", — сказала Хейли, обратив внимание на проходящие в Иране акции протеста.