Ещё
Националистам отказали в переименовании проспекта в Киеве
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Украинский суд отказал националистам в переименовании проспекта генерала Ватутина в Киеве 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИА Новости
Киевский суд оставил в силе запрет на переименование проспекта генерала Ватутина в проспект Шухевича. Отмены запрета добивалась националистическая партия "Свобода".
Как сообщила директор Института правовой политики и социальной защиты Елена Бережная, "окружной административный суд города Киева отказал партии "Свобода" в отмене мер по обеспечению иска по делу о переименовании проспекта имени легендарного героя-освободителя Киева от немецко-фашистских захватчиков, генерала Николая Ватутина на Шухевича". Бережная написала об этом в понедельник на своей странице в Facebook, приложив копию решения суда.
1 июня 2017 года Киевский городской совет принял решение о переименовании проспекта генерала Ватутина в проспект Романа Шухевича, гауптштурмфюрера войск СС, в декабре 1943 года назначенного главнокомандующим Украинской повстанческой армии (УПА, запрещена в РФ). 12 июня Окружной административный суд Киева по иску Бережной запретил городским властям подписывать и публиковать решение о переименовании проспекта до рассмотрения этого вопроса в суде по сути.

Генералу Ватутину от украинского народа

Власти Украины после госпереворота 2014 года развязали в стране кампанию по уничтожению памяти о российском и советском прошлом. В мае 2015 года Верховная рада приняла отдельный закон "о декоммунизации", и в рамках этой политики депутаты Киевского горсовета переименовали Московский проспект в проспект идейного лидера УПА Степана Бандеры. В тот же день они переименовали улицу и переулок Кутузова, улицу Суворова и улицу Баумана.
Николай Ватутин — прославленный советский военачальник, Герой Советского Союза, генерал армии. В годы Великой Отечественной войны он участвовал во множестве военных операций, среди которых Сталинградская и Курская битвы, форсирование Днепра и освобождение Киева от фашистских захватчиков. Под его командованием 1-й Украинский фронт успешно провел киевскую наступательную операцию, в результате которой 6 ноября 1943 года столица Украины была освобождена.
Генерал погиб от рук украинских националистов из УПА, которые 29 февраля 1944 года в Ровенской области обстреляли из засады его машину. Военачальник похоронен в Киеве в Мариинском парке. Здесь стоит памятник генералу, а на нем написано: "Генералу Ватутину от украинского народа".
Шухевич был убит в марте 1950 года в бою с отрядом НКВД под Львовом.
ТАСС: последние новости
Reuters: в ЕС согласуют новый механизм введения санкций за применение химоружия Посольство Израиля не комментирует решение РФ передать Сирии С-300 Посол РФ: у Минска и Москвы никаких подвисших вопросов не осталось
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Раскрыта личная жизнь Боширова155
Названы суммы пожертвований звезд для Фриске6
Москвич решил повесить люстру и пожалел12
Российский врач изнасиловал пациентку109
Найдена замена Кобзону35
Видео
00:49
Стало известно о новой инициативе Франции против РФ
В мире
03:32
Представлены новые данные о крушении Ил-20
Армия Ближний Восток
01:40
Кремль объяснил поставку С-300 в Сирию
Политика
04:08
Названы суммы пожертвований звезд для Фриске
Шоу-бизнес
04:23
Найдена замена Кобзону
Политика Общество
03:51
Отец Фриске переписал все жилье
Шоу-бизнес Другое
03:58
В Кремле высказались о наказании ЛДПР и КПРФ
Политика
01:33
Раскрыта личная жизнь Боширова
Общество
00:01
Избиение школьника отцом ученика попало на видео
Происшествия
04:15
Воссозданы последние секунды полета MH370
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение