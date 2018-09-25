Националистам отказали в переименовании проспекта в Киеве

Украинский суд отказал националистам в переименовании проспекта генерала Ватутина в Киеве

Киевский суд оставил в силе запрет на переименование проспекта генерала Ватутина в проспект Шухевича. Отмены запрета добивалась националистическая партия "Свобода".

Как сообщила директор Института правовой политики и социальной защиты Елена Бережная, "окружной административный суд города Киева отказал партии "Свобода" в отмене мер по обеспечению иска по делу о переименовании проспекта имени легендарного героя-освободителя Киева от немецко-фашистских захватчиков, генерала Николая Ватутина на Шухевича". Бережная написала об этом в понедельник на своей странице в Facebook , приложив копию решения суда.

1 июня 2017 года Киевский городской совет принял решение о переименовании проспекта генерала Ватутина в проспект Романа Шухевича, гауптштурмфюрера войск СС, в декабре 1943 года назначенного главнокомандующим Украинской повстанческой армии (УПА, запрещена в РФ). 12 июня Окружной административный суд Киева по иску Бережной запретил городским властям подписывать и публиковать решение о переименовании проспекта до рассмотрения этого вопроса в суде по сути.

Генералу Ватутину от украинского народа

Власти Украины после госпереворота 2014 года развязали в стране кампанию по уничтожению памяти о российском и советском прошлом. В мае 2015 года Верховная рада приняла отдельный закон "о декоммунизации", и в рамках этой политики депутаты Киевского горсовета переименовали Московский проспект в проспект идейного лидера УПА Степана Бандеры. В тот же день они переименовали улицу и переулок Кутузова, улицу Суворова и улицу Баумана.

Николай Ватутин — прославленный советский военачальник, Герой Советского Союза, генерал армии. В годы Великой Отечественной войны он участвовал во множестве военных операций, среди которых Сталинградская и Курская битвы, форсирование Днепра и освобождение Киева от фашистских захватчиков. Под его командованием 1-й Украинский фронт успешно провел киевскую наступательную операцию, в результате которой 6 ноября 1943 года столица Украины была освобождена.

Генерал погиб от рук украинских националистов из УПА, которые 29 февраля 1944 года в Ровенской области обстреляли из засады его машину. Военачальник похоронен в Киеве в Мариинском парке. Здесь стоит памятник генералу, а на нем написано: "Генералу Ватутину от украинского народа".

Шухевич был убит в марте 1950 года в бою с отрядом НКВД под Львовом.