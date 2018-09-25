Британия приютила «Белые каски»

Почти 100 членов сирийской НПО "Белые каски" вместе со своими семьями получили убежище в Великобритании в рамках ее программы переселения сирийцев, находящихся в "уязвимом положении".
Об этом во вторник сообщил новостной портал Al-Masdar.
По его информации, первая семья уже прибыла в Соединенное Королевство. Ожидается, что все получившие убежище представители организации будут переправлены в Великобританию в начале октября.
В понедельник в британском МИД сообщили, что Соединенное Королевство готово принять представителей сирийской НПО и членов их семей. К настоящему моменту программа переселения сирийцев позволила получить убежище в Великобритании почти 13 тыс. человек.
Дамаск считает, что "Белые каски", позиционирующие себя как добровольные отряды сирийской гражданской обороны, связаны с террористами из группировки "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ).