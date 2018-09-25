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Порошенко и Волкер обсудили ситуацию в Донбассе
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Порошенко и Волкер обсудили ситуацию в Донбассе 

News.ru + ещё 6 14 часов назад
Фото: Mykhailo Palinchak/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Президент Украины Пётр Порошенко обсудил со спецпредставителем Госдепартамента США Куртом Волкером ситуацию в Донбассе и возможное размещение там миротворческой миссии. Диалог состоялся «на полях» 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
«Собеседники обсудили последнее развитие событий в Донбассе и перспективы развёртывания многонациональной миротворческой миссии под эгидой ООН на его оккупированной части», — сказано в сообщении пресс-службы украинского президента.
Отмечается, что Порошенко и Волкер подчеркнули необходимость немедленного освобождения всех украинских заложников
Отдельное внимание в ходе разговора было уделено сотрудничеству в сфере безопасности и обороны между Украиной и США. Стороны обсудили также взаимодействие на пути внедрения реформ.
«Курт Волкер также проинформировал Президента Украины об усилении санкционного давления против Российской Федерации, в частности о введении в список санкций еще 12-ти российских компаний», — говорится в сообщении.
Во время визита в США для участия в Генассамблее ООН в рабочем графике президента Украины также была запланирована встреча с представителями бизнеса и деловых кругов США. С ними Пётр Порошенко решил обсудить взаимодействие в торгово-экономической и инвестиционной сферах.
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