Порошенко и Волкер обсудили ситуацию в Донбассе

«Собеседники обсудили последнее развитие событий в Донбассе и перспективы развёртывания многонациональной миротворческой миссии под эгидой ООН на его оккупированной части», — сказано в сообщении пресс-службы украинского президента.

Отмечается, что Порошенко и Волкер подчеркнули необходимость немедленного освобождения всех украинских заложников

Отдельное внимание в ходе разговора было уделено сотрудничеству в сфере безопасности и обороны между Украиной и США. Стороны обсудили также взаимодействие на пути внедрения реформ.

«Курт Волкер также проинформировал Президента Украины об усилении санкционного давления против Российской Федерации, в частности о введении в список санкций еще 12-ти российских компаний», — говорится в сообщении.

Во время визита в США для участия в Генассамблее ООН в рабочем графике президента Украины также была запланирована встреча с представителями бизнеса и деловых кругов США. С ними Пётр Порошенко решил обсудить взаимодействие в торгово-экономической и инвестиционной сферах.