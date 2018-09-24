Открытое небо: США сертифицировали Ту-214

США подписали в Вене итоговый протокол по освидетельствованию российского самолета Ту-214ОН для работы в рамках Договора по открытому небу.

Как передает "Интерфакс", об этом мировую общественность проинформировал начальник Российского национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков

Как подчеркнул представитель Пентагона Эрик Пахон, США сертифицировали российский Ту-214 для полетов в рамках Договора по открытому небу.

Ранее США заблокировали его допуск к наблюдательным полетам без объяснения причины.

12 сентября борт освидетельствовали 72 эксперта из 23 государств-участников договора. Они подтвердили, что самолет соответствует всем требованиям.

Ту-214 оснащен современной цифровой камерой российского производства OSDCAM4060 и предназначен следить за военной деятельностью государств, входящих в Договор.