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В немецком бункере 1940-х нашли арт-галерею
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Британец обнаружил арт-галерею в немецком бункере 1940-х 

Вести.Ru 2 часа назад
Фото: Вести.Ru
Житель Манчестера Крис Холливелл обнаружил на стене одного из мюнхенских бомбоубежищ 1940-х годов десятки портретов людей, нарисованных углем. Мужчина наотрез отказывается называть координаты этой "галереи". Он боится, что ее изуродуют вандалы, сообщает Daily Mail.
По словам Холливела, он обожает исследовать заброшенные места, а о существовании мюнхенского бомбоубежище с рисунками на стенах британец где-то прочитал. Три дня, которые рабочий провел в Германии, обернулись для него настоящим открытием.
Известно, что бомбоубежище, которое нашел британец, было оборудовано немецкими военными осенью 1938 года. С момента окончания войны бункер был заброшен. Исследователь считает, что на стенах подвала изображены люди, которые скрывались в нем, пережидая воздушную тревогу.
Почти все портреты прекрасно сохранились. Они подписаны инициалами, но установить личности запечатленных на стенах людей, по всей видимости, невозможно.
Судя по надписям, которые кто-то выжег на потолке бункера с помощью зажигалки, настенные картины были написаны в 1942-м и 1943-м году.
Пока неизвестно, отправятся ли историки по стопам жителя Манчестера, чтобы сохранить работы и попытаться установит их автора.
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