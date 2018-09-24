С-300 против Израиля, приговор Чубайсу и другие события дня

Майский указ Путина оказался под угрозой срыва
В России за год ухудшилось качество государственного управления. Это следует из результатов исследования Всемирного банка, которые опубликованы на его сайте. Улучшение этого показателя стало одной из задач в рамках майского указа президента Владимира Путина.
Асад позвонил Путину
Президенты России и Сирии провели телефонный разговор. Об этом со ссылкой на пресс-службу Башара Асада сообщает РИА Новости.
Как долго будет крепнуть рубль
Российский рубль набирает обороты: доллар опустился ниже 66 руб., единая европейская валюта подешевела до 77,5 руб. Как долго сохранится позитивный тренд?
Додон отстранен от должности президента
Конституционный суд Молдавии временно отстранил президента Игоря Додона от исполнения обязанностей из-за его отказа утвердить новых министров.
Навальный пробыл на свободе пять секунд
Оппозиционер Алексей Навальный установил своеобразный рекорд.
Украину взбесили "опасные игры" России у Крыма
Российский корабль создал опасный инцидент в Керченском проливе, а истребитель создал предпосылки к нему, сообщает пресс-служба Военно-морских сил Украины в соцсети «Фейсбук».
Кремль объяснил поставку С-300 в Сирию
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, чем руководствовалась российская сторона при принятии решения о поставках С-300 на сирийскую территорию.
СБУ вызвала на допрос Жириновского
Российский политик Владимир Жириновский был вызван на допрос в Службу безопасности Украины. Повестка была опубликована в местном «Правительственном курьере».
Соловьев "разорвал на части" Чубайса
Несколько дней назад супруга Чубайса режиссер Авдотья Смирнова дала интервью каналу RTVI. Минувшим вечером Соловьев опубликовал в своем «Твиттере» отрывок из него.