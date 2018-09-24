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ЦРУ включило Россию в список «сложных стран»
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ЦРУ включило Россию в список «сложных стран» 

Lenta.ru + ещё 6 4 часа назад
Фото: Kevin Lamarque / Reuters
Директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Джина Хаспел заявила о планах внешней разведки расширить масштабы сбора информации о «сложных странах». Об этом она рассказала в своем первом публичном выступлении, сообщает NBC News.
Как отмечает телеканал, такая формулировка используется ЦРУ, когда речь идет о России, Китае, Иране и Северной Корее. Директор ЦРУ на вопрос о переданном президентом России Владимиром Путиным Трампу футбольном мяче выразила надежду, что ее «братья» из Секретной службы США сделают рентгеновский снимок этого подарка.
По словам Хаспел, усилия США по борьбе с этими «трудными проблемами» затмевались борьбой с терроризмом. После ее назначения на должность директора ЦРУ разведка активнее будет инвестировать средства в сбор информации. Она признала, что ЦРУ планирует увеличить число американских разведчиков за границей и уделить особое внимание обучению агентов иностранным языкам.
Российский лидер вручил Трампу футбольный мяч во время пресс-конференции в Хельсинки 16 июля. В Белом доме сообщали, что мяч, как и другие подарки президенту США, был проверен на безопасность.
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