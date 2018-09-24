ЦРУ включило Россию в список «сложных стран»

Директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Джина Хаспел заявила о планах внешней разведки расширить масштабы сбора информации о «сложных странах». Об этом она рассказала в своем первом публичном выступлении, сообщает NBC News.

Китае, Иране и Как отмечает телеканал, такая формулировка используется ЦРУ, когда речь идет о России Северной Корее . Директор ЦРУ на вопрос о переданном президентом России Владимиром Путиным Трампу футбольном мяче выразила надежду, что ее «братья» из Секретной службы США сделают рентгеновский снимок этого подарка.

По словам Хаспел, усилия США по борьбе с этими «трудными проблемами» затмевались борьбой с терроризмом. После ее назначения на должность директора ЦРУ разведка активнее будет инвестировать средства в сбор информации. Она признала, что ЦРУ планирует увеличить число американских разведчиков за границей и уделить особое внимание обучению агентов иностранным языкам.

Российский лидер вручил Трампу футбольный мяч во время пресс-конференции в Хельсинки 16 июля. В Белом доме сообщали, что мяч, как и другие подарки президенту США, был проверен на безопасность.