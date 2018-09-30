Порошенко обвинил РФ в эскалации конфликта в Донбассе

Украинский лидер Пётр Порошенко считает Россию виновной в невозможности организовать миротворческую миссию на Донбассе. Об этом он заявил на торжествах по случаю 25-летия Национальной академии правовых наук в Харькове.
По мнению президента, украинская инициатива по введению миротворцев ООН в Донбасс уже нашла поддержку большинства членов Совета безопасности ООН
«С нами сейчас США, Великобритания, Франция, три из пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН. Ведется интенсивный диалог с Китаем, который точно не будет против. Большинство членов Совета Безопасности ООН также за, и об этом свидетельствуют те переговоры, которые я провел вчера и позавчера. Только одна страна против — Российская Федерация», — приводит слова Порошенко РИА.