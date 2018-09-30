Ещё
Порошенко обвинил РФ в эскалации конфликта в Донбассе
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Порошенко обвинил Россию в эскалации конфликта в Донбассе 

News.ru + ещё 70 4 часа назад
Фото: Valentyn Ogirenko/Reuters
Украинский лидер Пётр Порошенко считает Россию виновной в невозможности организовать миротворческую миссию на Донбассе. Об этом он заявил на торжествах по случаю 25-летия Национальной академии правовых наук в Харькове.
По мнению президента, украинская инициатива по введению миротворцев ООН в Донбасс уже нашла поддержку большинства членов Совета безопасности ООН
«С нами сейчас США, Великобритания, Франция, три из пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН. Ведется интенсивный диалог с Китаем, который точно не будет против. Большинство членов Совета Безопасности ООН также за, и об этом свидетельствуют те переговоры, которые я провел вчера и позавчера. Только одна страна против — Российская Федерация», — приводит слова Порошенко РИА.
News.ru: последние новости
В США заговорили о морской блокаде России Девушка с русскими корнями стала «Мисс Финляндии» Мэй обещала ввести новый налог на имущество в Британии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Лавров одной фразой поставил Трампа на место364
России пригрозили морской блокадой1134
Телеведущий назвал украинцев нацией болванов83
Актрису Линдси Лохан ударили по лицу в Москве163
«Мисс Финляндия» стала русская15
Видео
01:34
В джунглях Вьетнама нашли советского летчика
В мире
02:52
Войска НАТО прибыли на границу с Косово
В мире Армия
05:28
Загадки древних галактик-спутников
Наука и техника
03:39
Россияне подсели на автомобили
Социология Статьи
02:19
Взрыв в Донецке мог оказаться спектаклем
В мире
00:46
Глава Косово совершил «победоносную поездку»
В мире Европа
00:28
Украине предрекли полное исчезновение
Украина В мире
03:00
Раскрыт один из главных секретов отравленного Скрипаля
В мире
00:51
Порошенко назвал дату возвращения Донбасса
Украина В мире
00:09
Ученые установили рекорд и взорвали лабораторию
Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение