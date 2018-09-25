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Российское судно задержано в Испании
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Судно из Мурманска задержано в Испании 

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Фото: www.vesti.ru
Судно "Заполярье", чей владелец — ОАО "Мурманское морское пароходство", задержано в испанском порту.
Как передает "Интерфакс", об этом общественность проинформировали в Российском профсоюзе моряков.
Международная федерация транспортников отмечает, что экипаж "Заполярье" имеет статус брошенного, а у самого судна истек срок регистровых документов.
Шесть моряков требуют отправки домой, поскольку у них истек срок контракта, а остальные жалуются на скверное питание и недостаток воды.
Всего же, по сведениям Международной федерации транспортников, в заграничных портах на судах "Мурманского морского пароходства" находятся около 200 моряков с истекшими контрактами и сильным желанием вернутся в Россию.
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