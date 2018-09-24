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В Испании задержали российское судно
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В испанском порту задержали судно из России 

RT на русском + ещё 14 1 час назад
Фото: РИА Новости
В Испании в порту Мотриль задержали судно «Заполярье», принадлежащее «Мурманскому морскому пароходству». Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на координатора Международной федерации транспортных рабочих (ITF) в Испании Лус Бас.
Судно находилось у берегов Сеуты с 1 июля, оно загрузило 22 тонны технической соли для дорог и планировало направиться в британский Тис.
Отмечается, что из-за возникших у судовладельца финансовых проблем и отсутствия топлива оно так и не смогло отправиться в Тис. Также у судна 14 августа истекла большая часть сертификатов. На прошлой неделе его направили в порт Мотриля.
«При таких обстоятельствах судно не может плыть до тех пор, пока не будет проведена инспекция, а также не будет подтверждена безопасность судна в соответствии с требованиями Международной морской организации», — заявила Бас.
Она добавила, что испанские власти задержали судно до разрешения ситуации в рамках Парижского меморандума о взаимопонимании по контролю судов государством порта.
Ранее стало известно, что власти Дании арестовали российское судно «Новая Земля».
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