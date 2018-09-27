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Трамп и Мэй обсудили «угрозу со стороны РФ»
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Трамп и Мэй обсудили «угрозу со стороны России и Ирана» 

RT на русском + ещё 22 2 часа назад
Фото: EPA
Американский лидер Дональд Трамп и британский премьер-министр Тереза Мэй на полях Генассамблеи ООН обсудили «противостояние угрозе со стороны Ирана и России». Об этом сообщили в пресс-службе Белого дома.
«Лидеры обсудили различные глобальные вызовы, включая ситуацию в Сирии и противостояние угрозам со стороны Ирана и России», — говорится в заявлении.
Как отмечается, стороны также подтвердили намерение координировать усилия «в борьбе с этими и другими глобальными вызовами».
Ранее сообщалось, что Мэй собирается обсудить с Трампом брексит во время 73-й Генеральной ассамблеи ООН.
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