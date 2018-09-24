«Донбасс» и «Корец» отправились в Мариуполь

Украинское поисково-спасательное судно "Донбасс" и морской буксир "Корец", прошедшие 23 сентября под арками Крымского моста по Керченскому поливу, направляются в Мариуполь

Как передает РИА Новости, об этом оповестило общественность интернет-издание "Украинский милитаристский портал", подчеркнув, что оба судна должны прибыть в порт назначения к вечеру 24 сентября.

Их сопровождают два малых бронированных артиллерийских катера — "Кременчуг" и "Лубны".

Прохождение украинских кораблей под Крымским мостом сопровождалось российским сопровождением. При этом Киев заявил о создании неких "опасных инцидентов" со стороны РФ при прохождении через Керченский пролив

"Донбасс" и "Корец" войдут в состав новой военно-морской базы флота Украины в Азовском море.