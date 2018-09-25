Сохранит ли Германия репутацию «борделя Европы»?

Кампания по запрету проституции набирает обороты в Евросоюзе . Несмотря на мировую запретительную тенденцию, движущей силой которой являются феминистки и всевозможные «левые», дальнейшая судьба этой профессии будет зависеть от главной страны Евросоюза — Германии . Эта страна всегда шла в вопросе «продажного секса» по особому пути, допуская гораздо больше вольностей, чем соседи.

Кампания по запрету проституции набирает обороты в Евросоюзе. Социалистическое правительство Испании заявило недавно, что разрабатывает соответствующие планы. Премьер-министр Педро Санчес заявил с большевистской прямотой, что Испания положит конец «сексуальной эксплуатации» женщин. Возглавляемая им соцпартия намерена последовать примеру шведских социал-демократов, которые приняли в 1999 году чрезвычайно жесткий закон: он предполагает привлечение к ответственности клиентов проституток, при этом штраф может достигать 2 тысяч евро и выше. Позднее аналогичные законы были приняты в Норвегии Канаде , Франции и Ирландии

Испания наряду с Италией пока относится к группе стран, где проституция разрешена, но со значительными ограничениями. Запрещены сутенерство, приставание к клиентам в общественных местах и вообще все, что оскорбляет достоинство граждан. Вместе с тем Испания — один из мировых лидеров по количеству борделей, а также по числу клиентов, пользующихся услугами проституток. Согласно официальным испанским источникам, в стране 14 тысяч проституток, по более реальным оценкам — до ста тысяч. Считается, что 80% работают по принуждению, то есть на сутенеров или криминальные группировки. Чрезвычайно высока доля «иностранок», их привозят из Африки, Азии и Латинской Америки. Для них проституция — вопрос выживания, и потому они чрезвычайно обеспокоены планами запретить их деятельность. Недавно они создали общеиспанский профсоюз работниц секса, чтобы поставить свой бизнес в рамки закона, но правительство прореагировало крайне негативно, а поддержавшая профсоюз министр труда была тут же снята с должности. Не излишне напомнить, что в период республики (с 1935 по 1939 годы) левое правительство запрещало проституцию, но Франко вновь легализовал ее.

При этом в Европе есть ряд стран, где проституция поставлена в рамки закона и традиционно считается одним из видов экономической деятельности. К ним относятся Дания Голландия и Германия. Там считают, что проституцию невозможно искоренить, но можно улучшить условия труда секс-работниц и принести экономическую пользу государству. Несмотря на мировую запретительную тенденцию, движущей силой которой являются феминистки и всевозможные «левые», дальнейшая судьба этой профессии будет зависеть от главной страны Евросоюза — Германии. Эта страна всегда шла в вопросе «продажного секса» по особому пути, допуская гораздо больше вольностей, чем европейские соседи. Прагматичные немцы считают, что лучше возглавить процесс, чем вытеснить его в «сумеречную зону». Еще со Средних веков в немецких землях практиковался терпимый подход к проституции. Ужесточения случались разве что в экстремальных ситуациях, таких как эпидемии сифилиса. В кайзеровской Германии проституция разрешалась, так как несла «социально необходимую» функцию по регулированию внебрачных половых отношений. Как тогда, так и сегодня главным в этом вопросе для немцев был не запрет, а «регулирование и контроль». Проститутки могли подвергаться наказанию лишь в том случае, если работали без надзора полиции и не проверялись у врача.

В гитлеровской Германии проституция не была запрещена, но построена по жестко централизованному принципу. Уличные проститутки могли ссылаться в концлагеря, но сами публичные дома получили широкое распространение. Существовали «полковые бордели» (Wehrmachtsbordelle), бордели для иностранной рабочей силы, а также бордели в концлагерях, куда брали преимущественно женщин «неарийского» происхождения. Всего в 1942 году в оккупированных странах Европы действовало около 500 полковых борделей для немецких солдат. При этом устанавливались жесткие правила: обязательное использование презерватива и регулярные медицинские проверки. Сознательное заражение немецкого солдата грозило самым строгим наказанием.

После войны секс-бизнес был полностью запрещен в коммунистической Восточной Германии, но продолжал еще активнее функционировать в Западной Германии, даже расширив масштабы деятельности. В условиях наплыва оккупационных войск и гастарбайтеров разраслись «секс-кварталы» в Гамбурге (Рипербан) и Франкфурте у главного вокзала, с 1967 года стали открываться «эрос-центры», где соответствующие услуги были поставлены на конвейер.

Но именно после того, как в 2002 году в Германии был принят новый, чрезвычайно либеральный закон, страна, по выражению наблюдателей, превратилась в крупнейший «легальный бордель Европы». Согласно этому закону, сексуальные услуги были официально признаны профессией, проститутки регистрировались и платили взносы в социальную кассу. Был учрежден национальный профсоюз проституток BESD, а также ассоциация предпринимателей эротического сектора — UEGD, в которую вошли владельцы более чем 200 публичных домов. Однако жрицам любви не очень понравилось такое нововведение, лишь небольшой процент из них зарегистрировался в соответствующей государственной службе. Гораздо больше практических последствий для проституции в Германии имело расширение Евросоюза на страны Восточной Европы. Страну заполнила армия проституток из Болгарии и Румынии, произошло резкое падение цен на сексуальные услуги.

Чтобы выжить в условиях обострившейся конкуренции, гигантские «эрос-центры» стали привлекать клиентов «плоскими тарифами», когда за сумму в 79 евро они могли неоднократно пользоваться услугами дам, а в качестве бонуса получали бесплатное пиво с колбасками. Практически возникла ситуация «сексуального демпинга», и чтобы сдержать эту тенденцию, правительство ФРГ приняло в 2017 году закон, ужесточающий контроль за борделями и проститутками. Попытки жестко регламентировать проституцию усложнили работу маленьких борделей, которые не справляются с отчетностью, что привело к росту крупных «эрос-центров», которые ведут между собой ожесточенную борьбу за клиентов. Так, мегабордель «Артемис» в предместье Берлина имеет площадь в 4 тысячи квадратных метров, в нем ежедневно работают свыше ста девушек «премиум-класса», имеются бассейны, бары и 56 номеров «для любви».

Ведущий немецкий специалист в этой области Хольгер Реттиг уверен, что «проституция является потребительским товаром как любой другой и подчиняется законам рынка». По мнению Реттига, баланс спроса и предложения был нарушен в 2004 году, когда в Евросоюз вошли бедные страны Восточной Европы. Единственным решением Реттиг считает уменьшение количества борделей и сокращение числа проституток, прежде всего из восточной Европы, которые уже составляют до половины всего контингента. Вместе с тем сторонники запрета, которых в Германии пока немного, аргументируют свою позицию тем, что секс-бизнес невозможно поставить под контроль, в нем всегда будут действовать криминальные законы, сутенерство и уход от налогов.

Несмотря на все запретительные и ограничительные меры, на рынок сексуальных услуг Евросоюза прибывает все больше женщин — как из Восточной Европы, так и развивающихся стран. В одной только Германии по приблизительным оценкам работает от 400 тысяч до 700 тысяч проституток, официальных данных нет. По подсчетам международных организаций, во всем мире около 40 миллионов человек занимаются проституцией, причем среди них очень высоко количество несовершеннолетних.